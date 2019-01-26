《魔戒》作者傳記電影　Nicholas Hoult跟Lily Collins譜出戀曲

《魔戒》系列一直被影迷書迷奉為奇幻經典，其中人王亞拉岡同女精靈亞玟的一段仙凡之戀至今仍為人津津樂道。昨日以《魔戒》作者托爾金為主題的傳記電影就釋出新一波劇照，由《X-Men》系列Nicholas Hoult飾演托爾金少年時期，《骸骨之城》Lily Collins擔演托爾金的妻子Edith。電影主要敍述托爾金經歷第一次世界大戰時創作《魔戒》的過程，和與妻子之間如小說般浪漫的愛情故事。

Nicholas Hoult扮演托爾金少年時期，由劇照背景中可以看見小說的插圖，例如精靈服飾，武器及人類士兵藍圖。

點解話托爾金的愛情故事如小說般浪漫呢？托爾金筆下誕生一對對人類精靈神仙眷侶，原來現實中的托爾金亦係一名愛妻號。在《魔戒》番外篇中曾經有記載人類Beren同精靈Luthien的愛情故事，被認為是後來亞拉岡同亞玟的原型。托爾金為了證明自己對妻子的愛是至死不渝，命人把兩人合葬在一起，在墓誌銘的自己名字底下刻上「Beren」，妻子名下則刻上「Luthien」，希望即使死後都可以同妻子雙宿雙棲，成為小說入面永恆的愛情故事。唔知電影又會唔會保留呢個感動位呢？咁就要等五月上映時先知喇。

《魔戒》中邪不能勝正的思想，多少同托爾金曾上一戰戰場有些關係。

托爾金同另一位大文豪路易斯 (《魔幻王國》作者) 原來同屬牛津校友。

托爾金對妻子一往情深，連墓誌銘上都要刻有象徵兩人愛情的角色名。