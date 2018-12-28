《魔戒》五個不為人知的幕後秘聞　亞拉岡闖沙漠拍戲幾乎命都冇！

Peter Jackson所執導的《魔戒》《Lord of the Rings》）系列電影改變了影史。此一系列的電影，告訴世人原來在大螢幕上可以呈現如此完整的奇幻世界，替往後的史詩故事鋪了路，例如《權力遊戲》（《Game of Thrones》）影集；且在實際場景和數位特效的結合上，躍進了很大一步。

《權力遊戲》充滿《魔戒》既視感。（《魔戒》劇照）

英國電影作家Ian Nathan的新書：《Anything You Can Imagine: Peter Jackson and the Making of Middle-Earth》敘述了這部史詩奇幻故事自書頁邁向大螢幕的旅程。雖然在電影的DVD版本中，附有一大堆的幕後製作特輯，但Ian Nathan的書裡說出了，連自詡《魔戒》原著作者J. R. R. Tolkien的狂熱超級粉絲都從未聽過的趣味軼事。以下為各位整理EW網站自Ian Nathan的著作中特別挑出的5個驚人的幕後真相。

1.「剛鐸之王」亞拉岡演員Viggo Mortensen差點GG

在魔戒三部曲中，Viggo Mortensen所演出最具魄力的這個鏡頭差點要了他的命。片中，唯一一個適合the Black Gate of Mordor場景的拍攝地點，是紐西蘭軍方用來作軍事演習的朗基普沙漠（the Rangipo Desert）。在那裡，Viggo Mortensen所飾演的片中要角亞拉岡（Aragorn）接下了他身為剛鐸之王（King of Gondor）的責任，進行一場激勵人心、振奮士氣的演講：

也許有一天，人類的勇氣終將耗盡…但不會是在今天！ 亞拉岡

然而，因為是軍事演習的場所，所以該地區滿地遍佈未爆彈。儘管紐西蘭軍方準備了一個安全的地方以供拍攝（甚至有幾位士兵參與演出半獸人（Orc）的角色），但Viggo Mortensen卻魯莽地在安全區外騎著馬。Ian Nathan寫到：「Peter Jackson記得當時他正在等亞拉岡被未爆彈炸飛。」

《魔戒》視覺效果簡直神級！點圖重溫電影經典場面▼

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所幸，命運之神有別的安排。數分鐘後，Viggo Mortensen毫髮無傷的騎著馬返回安全區。在Ian Nathan的書中，寫著其他Viggo Mortensen古怪瘋狂的舉動：隨身攜帶他的佩劍、露宿在星空下、還有一些他私底下與其他演員的互動。

由Viggo Mortensen扮演的「亞拉岡」霸氣盡現！點圖回顧「剛鐸之王」精彩劇照▼

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2.咕嚕（Gollum）戲裡戲外都耍孤僻

不像其他具有革命情感，為慶祝這段拍攝經歷而一起擁有紀念刺青的演員們，咕嚕的演員Any Serkis在拍攝過程中幾乎都是獨來獨往。為了更加融入咕嚕孤立的內心狀態，這位演員只帶了一本J. R. R. Tolkien的書，就在紐西蘭的旺加努伊河（the Whanganui River）進行為期三天的獨木舟之旅。不過，這趟小旅行結束得並不是那麼愉快。

咕嚕由演員Any Serkis扮演（《魔戒》劇照）

「因為全身濕透且缺少食物，Any Serkis不得不被三位紐西蘭威靈頓（Wellington）的議員救起。」 Ian Nathan這麼寫著。

3.受困的Sean Bean和Orlando Bloom必須睡在陌生人家的沙發上

Peter Jackson本來打算在紐西蘭皇后鎮（Queenstown）附近的河岸拍一場戰爭戲，但由於一場毀滅性颶風來襲，淹沒了該場景，拍攝只好被迫喊停。（Peter Jackson之後把這個地方拿來拍攝《哈比人：荒谷魔龍》（《The Hobbit: The Desolation of Smaug》）中的酒桶場景。）

《哈比人》成功延續《魔戒》神話！點圖重溫《荒谷魔龍》精彩劇照▼

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飾演片中要角Gimli的John Rhys-Davies回憶，「我們收到一張告示，上面寫著『今天不拍了，河岸被淹沒了』」由於洪水，劇組人員被迫分開，在不同的地方避難。Sean Bean和Orlando Bloom偶然找到一間只有一位老太太住著的獨立小屋。她讓這兩位演員借住在她家4天，直到直升機前來救援。

4.魔戒系列中最知名的台詞之一是最後一刻才加上的

反覆對話，不斷修改，這在電影製作過程中經常上演，代表劇本不可能一次就完成。整個《魔戒》系列中最有名的一句話，也許就是Sean Bean飾演的Bonomir在精靈王Elrond召開的議會上所說的：

Mordor可不是你想去就去的地方。 Bonomir

這就是在最後一刻加上去的。（譯註：這句話經常被歐美知名改圖拿去化用。例如這張9GAG的改圖：「Mordor可不是你想去就去的地方」、「看，我進去了啊」）

用這句台詞創作出的改圖不計其數。根據Ian Nathan所言，這句話「被潦草地寫在一張碎紙上，那張紙沒放在桌上，而是膝頭。」Ian Nathan還指出，你甚至可以看到戲中Sean Bean一直低頭，在偷偷地看這張「貓紙」。

9GAG知名《魔戒》改圖（9GAG）

5.披頭四原本也想把《魔戒》改編成電影——演員們用最棒的方式向他們致敬

Peter Jackson不是第一位想要改編J. R. R. Tolkien作品的導演。1960年代，披頭四樂團（The Beatles）便試著啟動改編這部作品。為了表達對披頭四的敬意（還有出自Peter Jackson對這個樂團的喜愛），Sean Astin（片中飾演Sam）、Elijah Wood（片中飾演Frodo）、Dominic Monaghan（片中飾演Merry）和Billy Boyd（片中飾演Pippin）曾送給導演一份生日禮物：一張照片。照片裡，他們四人穿著哈比人的服裝，擺出披頭四成員John Lennon、Paul McCartney、George Harrison和Ringo Starr的姿勢拍照。旁邊的低音鼓面上，還印有「哈比人」的字樣。

魔戒遠征隊中的哈比人四人成員（劇照）

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】