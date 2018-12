《魔戒》五個不為人知的幕後秘聞　亞拉岡闖沙漠拍戲幾乎命都冇！

Peter Jackson所執導的《魔戒》《Lord of the Rings》)系列電影改變了影史。此一系列的電影,告訴世人原來在大螢幕上可以呈現如此完整的奇幻世界,替往後的史詩故事鋪了路,例如《權力遊戲》(《Game of Thrones》)影集;且在實際場景和數位特效的結合上,躍進了很大一步。

《權力遊戲》充滿《魔戒》既視感。(《魔戒》劇照)

英國電影作家Ian Nathan的新書:《Anything You Can Imagine: Peter Jackson and the Making of Middle-Earth》敘述了這部史詩奇幻故事自書頁邁向大螢幕的旅程。雖然在電影的DVD版本中,附有一大堆的幕後製作特輯,但Ian Nathan的書裡說出了,連自詡《魔戒》原著作者J. R. R. Tolkien的狂熱超級粉絲都從未聽過的趣味軼事。以下為各位整理EW網站自Ian Nathan的著作中特別挑出的5個驚人的幕後真相。

1.「剛鐸之王」亞拉岡演員Viggo Mortensen差點GG

在魔戒三部曲中,Viggo Mortensen所演出最具魄力的這個鏡頭差點要了他的命。片中,唯一一個適合the Black Gate of Mordor場景的拍攝地點,是紐西蘭軍方用來作軍事演習的朗基普沙漠(the Rangipo Desert)。在那裡,Viggo Mortensen所飾演的片中要角亞拉岡(Aragorn)接下了他身為剛鐸之王(King of Gondor)的責任,進行一場激勵人心、振奮士氣的演講:

也許有一天,人類的勇氣終將耗盡…但不會是在今天! 亞拉岡

然而,因為是軍事演習的場所,所以該地區滿地遍佈未爆彈。儘管紐西蘭軍方準備了一個安全的地方以供拍攝(甚至有幾位士兵參與演出半獸人(Orc)的角色),但Viggo Mortensen卻魯莽地在安全區外騎著馬。Ian Nathan寫到:「Peter Jackson記得當時他正在等亞拉岡被未爆彈炸飛。」

《魔戒》視覺效果簡直神級!點圖重溫電影經典場面▼

+ 16 + 15 + 14

所幸,命運之神有別的安排。數分鐘後,Viggo Mortensen毫髮無傷的騎著馬返回安全區。在Ian Nathan的書中,寫著其他Viggo Mortensen古怪瘋狂的舉動:隨身攜帶他的佩劍、露宿在星空下、還有一些他私底下與其他演員的互動。

由Viggo Mortensen扮演的「亞拉岡」霸氣盡現!點圖回顧「剛鐸之王」精彩劇照▼

+ 2

2.咕嚕(Gollum)戲裡戲外都耍孤僻

不像其他具有革命情感,為慶祝這段拍攝經歷而一起擁有紀念刺青的演員們,咕嚕的演員Any Serkis在拍攝過程中幾乎都是獨來獨往。為了更加融入咕嚕孤立的內心狀態,這位演員只帶了一本J. R. R. Tolkien的書,就在紐西蘭的旺加努伊河(the Whanganui River)進行為期三天的獨木舟之旅。不過,這趟小旅行結束得並不是那麼愉快。

咕嚕由演員Any Serkis扮演(《魔戒》劇照)

「因為全身濕透且缺少食物,Any Serkis不得不被三位紐西蘭威靈頓(Wellington)的議員救起。」 Ian Nathan這麼寫著。

3.受困的Sean Bean和Orlando Bloom必須睡在陌生人家的沙發上

Peter Jackson本來打算在紐西蘭皇后鎮(Queenstown)附近的河岸拍一場戰爭戲,但由於一場毀滅性颶風來襲,淹沒了該場景,拍攝只好被迫喊停。(Peter Jackson之後把這個地方拿來拍攝《哈比人:荒谷魔龍》(《The Hobbit: The Desolation of Smaug》)中的酒桶場景。)

《哈比人》成功延續《魔戒》神話!點圖重溫《荒谷魔龍》精彩劇照▼

+ 6 + 5 + 4

飾演片中要角Gimli的John Rhys-Davies回憶,「我們收到一張告示,上面寫著『今天不拍了,河岸被淹沒了』」由於洪水,劇組人員被迫分開,在不同的地方避難。Sean Bean和Orlando Bloom偶然找到一間只有一位老太太住著的獨立小屋。她讓這兩位演員借住在她家4天,直到直升機前來救援。

4.魔戒系列中最知名的台詞之一是最後一刻才加上的

反覆對話,不斷修改,這在電影製作過程中經常上演,代表劇本不可能一次就完成。整個《魔戒》系列中最有名的一句話,也許就是Sean Bean飾演的Bonomir在精靈王Elrond召開的議會上所說的:

Mordor可不是你想去就去的地方。 Bonomir

這就是在最後一刻加上去的。(譯註:這句話經常被歐美知名改圖拿去化用。例如這張9GAG的改圖:「Mordor可不是你想去就去的地方」、「看,我進去了啊」)

用這句台詞創作出的改圖不計其數。根據Ian Nathan所言,這句話「被潦草地寫在一張碎紙上,那張紙沒放在桌上,而是膝頭。」Ian Nathan還指出,你甚至可以看到戲中Sean Bean一直低頭,在偷偷地看這張「貓紙」。

9GAG知名《魔戒》改圖(9GAG)

5.披頭四原本也想把《魔戒》改編成電影——演員們用最棒的方式向他們致敬

Peter Jackson不是第一位想要改編J. R. R. Tolkien作品的導演。1960年代,披頭四樂團(The Beatles)便試著啟動改編這部作品。為了表達對披頭四的敬意(還有出自Peter Jackson對這個樂團的喜愛),Sean Astin(片中飾演Sam)、Elijah Wood(片中飾演Frodo)、Dominic Monaghan(片中飾演Merry)和Billy Boyd(片中飾演Pippin)曾送給導演一份生日禮物:一張照片。照片裡,他們四人穿著哈比人的服裝,擺出披頭四成員John Lennon、Paul McCartney、George Harrison和Ringo Starr的姿勢拍照。旁邊的低音鼓面上,還印有「哈比人」的字樣。

魔戒遠征隊中的哈比人四人成員(劇照)

延伸閱讀:

【電影背後】那些年,我們差點弄丟的魔戒……奇幻史詩差點變血腥 R 片?

【電影背後】住手!別再讓西恩賓領便當了(而且他其實不是影史GG之王)

【本文由「電影神搜」授權轉載。】