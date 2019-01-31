Ted Bundy改編電影挨批美化殺人狂　倖存者護航：一定要拍得靚仔

Netflix紀錄片《美國殺人狂訪談錄》（Conversations with a Killer：The Ted Bundy Tapes）公開連環殺人魔Ted Bundy生前的獨家採訪片段，令他的名字相隔30年再次引起熱議。 其實他的故事將翻拍成電影《Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile》，預告片同樣於近日公開，由拍青春片出身的荷里活知名男星碩克艾佛朗（Zac Efron）主演，有網民抨擊電影版拍得太夢幻疑美化殺人犯，一名昔日倖存者卻開腔力撐，堅持一定要拍得Ted Bundy夠靚仔。

紀錄片《美國殺人狂訪談錄》再次引發粉絲討論Ted Bundy的外表，令Netflix都要留言提醒觀眾平台上還很多非連環殺人犯的迷人男性。（網頁截圖）

美國最惡名昭彰的變態殺人狂Ted Bundy在1989年遭處決，他在1974年至1978年間殘殺超過30人，修讀法律的他在審訊期間毫無懼色兼表現自信，且未請律師堅持為自己辯護，加上俊美外表意外迷倒不少女性，甚至有粉絲深信他並非真兇，甚至在美國各地組成粉絲俱樂部，Ted Bundy當時在獄中每日都會收到大量表白信，每次上庭都吸引粉絲聚集，由於他多選棕髮女性落手，有些人更特意染髮迎合他的喜好，引發另類社會現象，相關議題近日隨Netflix紀錄片《美國殺人狂訪談錄》再出土。

Ted Bundy的俊美外表相隔30年再引發討論。

而碩克艾佛朗主演電影《Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile》正是改編自Ted Bundy的故事，電影近日公開預告短片，把主角包裝成迷人君子，挨批描寫手法太正面，有美化人物和誤導觀眾之嫌，其中一名當年在Ted Bundy手下死裏逃生的倖存者Kathy Kleiner Rubin卻開腔力撐電影，認為一定要把殺人狂拍得有型有款，背後原因相當有意義。

碩克艾佛朗在新戲化身Ted Bundy。（劇照）

「電影呈現了真正的他，不是美化，只是原原本本的表現出來，因為在那些受害者和粉絲眼中，Ted Bundy就是個正面且美好的人，那是他想別人看到的樣子。」她補充希望電影能作警世的效果，提醒女性更留意周圍和帶眼識人，不要以貌取人。在Kathy Kleiner Rubin二十歲那年，Ted Bundy潛入大學宿舍，並用哥爾夫球棍毆打她和室友，幸好突然有強燈照進房間嚇走殺人狂，二人才逃過一劫。