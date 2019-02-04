《銀河守護隊》導演加入DCEU！新版《自殺特攻》有望原班人馬上陣

James Gunn先前已證實正在為暫訂2021年上映的《自殺特攻‬：超能暴隊》（Suicide Squad）新片撰寫劇本，而現在他也開始與華納洽談接下本片導演工作。

這位《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列的導演在去年夏天遭到了迪士尼解雇，因為他被挖出十多年前曾經在社群媒體上發表的不適當言論。3個月後，華納兄弟雇用他成為《自殺特攻：超能暴隊》下一部電影的編劇，而這部「新片」某方面來說將成為這個系列的軟重啟之作。在那段時期，也有不少傳聞指出他很有可能將會成為這部電影的導演，但他當時並沒有回應。

James Gunn有望為新版《自殺特攻》執導？點圖重溫舊版劇照▼

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DC All Access 的主持人Tiffany Smith表示：「我正式宣布DC家族即將迎來另一個全新的成員，那就是備受粉絲歡迎的編劇兼導演James Gunn，他即將負責《自殺特攻：超能暴隊2》的編劇。在David Ayer編導首部《自殺特攻：超能暴隊》電影之後，James Gunn預計將會為這個系列帶來完全不同的嘗試。」

《自殺特攻：超能暴隊》劇照

導演Gavin O’Connor原本設定是《自殺特攻：超能暴隊2》的導演，但根據Variety的報導，他交出了一份與另一部即將推出的DC電影《Birds of Prey》類似的劇本，不過因為《Birds of Prey》上映時程早於《自殺特攻：超能暴隊 2》。而Gavin O’Connor為了要展開他個人的下一個計劃，他選擇退出了《自殺特攻：超能暴隊2》電影。他很有可能依然將會繼續為華納兄弟工作，執導由賓艾佛力（Ben Affleck）主演的《暗算》（The Accountant）續集。

《自殺特攻：超能暴隊》劇照

不是續集的自殺特攻：超能暴隊電影「The Suicide Squad」

1月31日華納兄弟正式宣布關於本片的消息，他們表示這將會是《自殺特攻：超能暴隊》重新嘗試的「新版本」。雖然首集電影在票房表現不差，但評價不如預期。新版本《自殺特攻：超能暴隊》預計將於2021年8月上映，並且定名為「The Suicide Squad」。這部「不是續集」的續集電影據傳仍保留粉絲們熟悉的角色，像是Harley Quinn、Deadshot、Killer Croc、Captain Boomerang以及Joker等。

《自殺特攻：超能暴隊》劇照

如果James Gunn真的接下新版《自殺特攻：超能暴隊》導演工作，應該能平復一下粉絲們的心情。去年James Gunn遭到迪士尼開除時，引發許多粉絲以及Marvel電影宇宙（MCU）演員們的不滿，並要求迪士尼能夠重新考慮這個決定。不過現在看來不管是迪士尼或是James Gunn都決定揮別彼此往前邁進。期待James Gunn能為DCEU《自殺特攻：超能暴隊》開啟全新局面。

《自殺特攻：超能暴隊2》預計將於2021年8月上映。

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