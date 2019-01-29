【小丑女外傳】先導預告公開新造型　變女版自殺特攻橫掃葛咸城

DC反英雄電影《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）雖然評價麻麻，但當中瑪歌羅比（Margot Robbie）卻憑小丑女一角人氣急升，有傳接下獲電影公司安排演出4部DC作品，頭炮便是由她帶隊的小丑女外傳《Birds of Prey（and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn）》，電影近日公開首段預告，初次曝光全女班造型。

小丑女在外傳轉新造型，最特別是戴了「Bruce」頸鍊。（Instagram圖片）

瑪歌羅比詮釋的小丑女散發性感和瘋狂氣息，不止觀眾難擋她的魅力，連美漫迷都大讚，電影公司隨即宣布為該角開拍外傳，《Birds of Prey（and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn）》早前突然公開20秒預告片，短片中可見主要角色的正式造型。

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除了伊雲麥葵格（Ewan McGregor）飾演的反派Black Mask和Chris Messina飾演的Mr. Zsasz外，亦見小丑女小隊成員包括Jurnee Smollett-Bell飾黑金絲雀（Black Canary）和《末世街10號》女星Mary Elizabeth Winstead飾女獵手（Huntress），還有由Rosie Perez飾女警Renee Montoya和Ella Jay Basco飾Cassandra Cain。而小丑女則捨棄招牌紅藍造型，換上繽紛透視新裝和新髮型，唯獨保留經典武器槌仔，最特別的是她所戴的狗牌頸鍊寫有Bruce字眼，成另類蝙蝠俠彩蛋。

電影由華裔女導演Cathy Yan執導，預計2020年年初上映。有傳劇情將講述小丑女離開小丑後，組成女英雄聯盟「Birds of Prey」對付反派，打敗Black Mask救回Cassandra Cain，由於電影背景設定在葛咸城，小丑女的造型有機會暗示蝙蝠俠會客串。