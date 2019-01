【小丑女外傳】先導預告公開新造型　變女版自殺特攻橫掃葛咸城

DC反英雄電影《自殺特攻:超能暴隊》(Suicide Squad)雖然評價麻麻,但當中瑪歌羅比(Margot Robbie)卻憑小丑女一角人氣急升,有傳接下獲電影公司安排演出4部DC作品,頭炮便是由她帶隊的小丑女外傳《Birds of Prey(and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)》,電影近日公開首段預告,初次曝光全女班造型。

小丑女在外傳轉新造型,最特別是戴了「Bruce」頸鍊。(Instagram圖片)

瑪歌羅比詮釋的小丑女散發性感和瘋狂氣息,不止觀眾難擋她的魅力,連美漫迷都大讚,電影公司隨即宣布為該角開拍外傳,《Birds of Prey(and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)》早前突然公開20秒預告片,短片中可見主要角色的正式造型。

除了伊雲麥葵格(Ewan McGregor)飾演的反派Black Mask和Chris Messina飾演的Mr. Zsasz外,亦見小丑女小隊成員包括Jurnee Smollett-Bell飾黑金絲雀(Black Canary)和《末世街10號》女星Mary Elizabeth Winstead飾女獵手(Huntress),還有由Rosie Perez飾女警Renee Montoya和Ella Jay Basco飾Cassandra Cain。而小丑女則捨棄招牌紅藍造型,換上繽紛透視新裝和新髮型,唯獨保留經典武器槌仔,最特別的是她所戴的狗牌頸鍊寫有Bruce字眼,成另類蝙蝠俠彩蛋。

電影由華裔女導演Cathy Yan執導,預計2020年年初上映。有傳劇情將講述小丑女離開小丑後,組成女英雄聯盟「Birds of Prey」對付反派,打敗Black Mask救回Cassandra Cain,由於電影背景設定在葛咸城,小丑女的造型有機會暗示蝙蝠俠會客串。