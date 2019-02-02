【狂野時速外傳】出爐新預告十足動作喜劇　狄維莊遜再展跳樓神技

《狂野時速》拍到第8集，刺激飛車畫面層出不窮觀眾依然睇極唔厭，電影宇宙最新外傳《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）今年暑假將正式登場，近日公開首段預告，狄維莊遜（Dwayne Johnson）飾演的聯邦探員Hobbs和積遜史特咸（Jason Statham）飾的前特工Deckard Shaw被逼變拍檔，齊齊追捕反派，散發警探喜劇氣息。

《狂野時速》外傳當然唔少得飛車追逐戰。（影片截圖）

外傳《狂野時速：雙雄聯盟》唔再賣「Family」，由短片可以見到節奏比《狂野時速》系列輕快，偏向動作喜劇，狄維莊遜和積遜史特咸在戲中十足歡喜冤家，不時互窒但敵人一出現就馬上變身最佳拍檔，聯手上陣盡顯好默契。而除了招牌飛車場面，見到演員名單就知少不了連場打鬥鏡頭，最爆笑一幕要數二人站在高樓大廈窗邊，討論要遊繩而下追犯，倒數後卻只有Hobbs一個冒生命危險跳窗，Deckard Shaw默默地改搭升降機，互動相當有趣。

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預告片除了讓觀眾一睹狄維莊遜和積遜史特咸的火花，還介紹今集新角色出場，盛傳有機會接棒做新占士邦的英國男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）飾演科技改造人Brixton，他掌握可怕的生物製劑，將會對人類構成威脅，更擄走《王冠》、《職業特工隊：叛逆之謎》女星Vanessa Kirby飾演的英國秘密情報機關軍情六處（MI6）特工，後者正好是Shaw的妹妹，看來外傳雖然冇系列「Family」成員，卻會照賣溫情。《狂野時速：雙雄聯盟》劇情橫跨洛杉磯、倫敦、烏克蘭和南太平洋島國薩摩亞（Samoa），將為踏入18周年的《狂野時速》系列注入新鮮感。