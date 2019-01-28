【狂野時速】外傳主角竟然唔係雲迪素　姬嘉鐸有望「復活」擔正？

《狂野時速》（Fast & Furious）電影宇宙持續擴張，繼定檔今年暑期上映的《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》後，系列電影製作人雲迪素（Vin Diesel）日前表示正在開發三部以女性為主角的外傳電影，並招攬《Marvel隊長》女編劇Nicole Perlman、Geneva Robertson-Dworet，以及《Chaos Walking》編劇Lindsey Beer打造。

雲迪素經由Instagram公開此消息（IG）

「Letty」Michelle Rodriguez多年前就萌生此想法，如今終將實現，並由荷里活當今知名女編劇操刀備受期待。

據悉這三部衍生作品會將集結身處不同時間點的女性要角，這意味着過去已經死去的人物有可能再度現身，例如姬嘉鐸（Gal Gadot）飾演的Gisele。不過還是要看姬嘉鐸是否有意願回歸。

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