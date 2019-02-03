【01包場 如珠如寶】林敏驄現身大派禮物　叫大家要睇片尾彩蛋！

今年賀歲檔期特別熱鬧，單計港產電影已有好幾個選擇，片種各有特色。而林敏驄首次執導的《如珠如寶》，找來洪金寶、恬妞、林雪、吳耀漢等元老級演員，夥拍張繼聰、林盛斌和王菀之一起玩轉老人院。 日前《香港01》與《如珠如寶》合辦電影放映及分享會，林敏驄與莊端兒現身大派禮物，讓一眾影迷滿載而歸。

林敏驄與莊端兒日前現身《香港01》與《如珠如寶》合辦電影放映會，跟大家分享拍攝點滴。（梁碧玲攝）

林敏驄首部自編自導的賀歲電影《如珠如寶》，請了多位前輩演員出山，包括：洪金寶、恬妞、林雪、吳耀漢、泰迪羅賓、梁小龍、邵音音等，拍住張繼聰、林盛斌（阿Bob）和王菀之一起在老人院大放笑彈。電影講述張繼聰及阿Bob奉命入老人院搗亂，相處期間跟一班老人建立了感情，知道每位老人各自有他們的故事，全都不是泛泛之輩。面對有財團想奪取老人院，他們開始團結起來，誓要保住老人院。

莊端兒化身禮品小姐，跟觀眾玩遊戲大派禮物。（梁碧玲攝）

林敏驄日前現身《香港01》與《如珠如寶》合辦的0電影放映會，完場後即席跟觀眾交流，「我自己最鍾意一定係張繼聰同吳耀漢，在沙灘那場戲，我覺得係全套戲最感人。仲記得那場戲一Take過，我們仲早咗幾個鐘收工。」他又話，平時拍笑片，可以睇一班crew的反應就知夠唔夠好笑。這場戲都一樣，他回想起拍攝時，連班crew都被感動到眼濕濕。

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有影迷大讚套戲太好看，問驄哥會否有續集，驄哥就話暫時未有計劃。（梁碧玲攝）

另外，阿驄特定叫觀眾一定要留意片尾的彩蛋位，他表示那一場戲是後期臨時加上，要林雪額外回來補拍，相信大家一定會喜歡。有現場觀眾大讚《如珠如寶》好看，最深刻場面是有「波波姐」（莊端兒演）的那幾場戲。驄哥與莊端兒更大派禮物，送紅酒送揮春，影迷完場後又爭住跟兩位嘉賓合照，滿載而歸。