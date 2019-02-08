【銀河守護隊】火箭浣熊原型Oreo逝世　曾陪導演行紅地毯

《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列導演James Gunn去年因陳年不當言論出土遭迪士尼解約，最近有消息指他已轉投DC拍《自殺特攻︰超能暴隊》（Suicide Squad）續集。原定今年內開拍的《銀河守護隊3》無限期擱置。禍不單行，電影官方專頁7日轉發一個消息，確認火箭浣熊一角的原型Oreo已逝世，粉絲紛紛留言悼念，更感性表示牠已去了Stan Lee身邊。

Oreo是火箭浣熊的模特兒。（劇照）

火箭浣熊是Marvel電影宇宙最受歡迎角色之一，除了畢列谷巴的配音夠抵死，逼真造型設計亦非常重要，而角色原型並非普通浣熊，而是找來一隻名叫Oreo的浣熊作模特兒，專頁引用其主人Quinta Layla的留言，文中透露Oreo在7日早上去世，大讚Oreo生前成為浣熊界大使，帶給很多人快樂，且愛所有人和動物，無論是紅地毯、探訪兒童病院還是任何挑戰，都一樣享受。

Quinta Layla亦分享10年前收養Oreo的過程，憶述當年在倫敦戲院收到電話，得知小浣熊已出生，於是馬上趕到牠身邊，自言雖然希望Oreo能長命百歲，卻絕不想牠以過去幾日那樣受苦，強調會永遠懷念牠。

James Gunn曾帶Oreo行紅地毯。（Getty Images）

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