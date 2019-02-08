【非分熟女】四年三度入圍大阪亞洲電影節　蔡卓妍︰支持香港導演

英皇電影《非分熟女》，被視為蔡卓妍（阿Sa）繼《雛妓》後，又一挑戰自我的突破之作，電影大膽揭示一個女生從成長到蛻變、安分到非分的探索。電影繼獲選為第12屆荷蘭亞洲電影節的閉幕電影後，再傳喜訊，今日宣布入圍第14屆大阪亞洲電影節的競賽單元及「香港焦點」單元，跟來自亞洲各地的佳作一較高下！

阿Sa在《非分熟女》中，跟吳慷仁有不少性慾場面。( 劇照)

2015年，阿Sa憑《雛妓》榮獲第10屆大阪亞洲電影節的特別表揚獎，以表揚有特別優秀表現的演員。兩年後，阿Sa再獲大阪亞洲電影節垂青，以《原諒他77次》取得競賽資格。今年，《非分熟女》又一次入選大阪電影節，是阿Sa四年來第三度入選大阪亞洲電影節的競賽單元，並同時入圍「香港焦點」單元，跟來自亞洲各地的佳作一較高下，足證阿Sa對電影的熱誠與付出沒有白費，在演技上尋求突破的決心可見，期待《非分熟女》在各大影展有理想成績！

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對於今次入圍，阿Sa雀躍地表示好似收到一份新年禮物！「恭喜發財！好開心呀！每次知道自己有作品可以入圍任何一個電影節都覺得好開心。」對於獎項，阿Sa向來抱以隨緣態度：「獎項唔會估到，每次收到劇本，我只會諗點樣做好角色，希望套戲大家都鍾意，我就最開心！」之前憑《雛妓》在大阪亞洲電影節獲獎，阿Sa遺憾未能親身領獎，這次若有機會，她也想飛往大阪感受觀眾的熱情，「每個影展我都想參加，今次《非分熟女》導演曾翠珊係一位女導演，佢亦係一位比較新的導演，好開心見到香港愈來愈多女性導演，希望佢可以憑呢套戲攞到好多好成績，支持香港新導演！」

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