【金像獎2019】吳鎮宇《逆流大叔》再提名影帝　秋生成最大阻力？

第38屆香港電影金像獎今日公布提名名單，其中最受關注的離不開是男主角之爭，之前呼聲極高的吳鎮宇《逆流大叔》、黃秋生《淪落人》雙雙入圍，加埋《無雙》的周潤發、郭富城及《翠絲》中作女性演出的姜皓文，戰況相當激烈。

吳鎮宇為《逆流大叔》不收片酬，兼擔任監製。（劇照）

一直備受關注的吳鎮宇，公布提名前已被大家鎖定會入圍，更希望他可以憑此勝出，贏得首個金像獎最佳男主角，還他一個公道。其實鎮宇今次已經是第五度提名最佳男主角，之前分別於2000年第19屆《爆裂刑警》、2001年第20屆《朱麗葉與梁山伯》、2004年第23屆《無間道Ⅱ》、2017年第36屆《脫皮爸爸》，先後獲4次提名。今次他零片酬參與，更兼任監製，可謂出心出力。吳鎮宇得知獲獎後表示︰「支持本土電影，支持香港電影金像獎，大家開心就好啦。」

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秋生在《淪落人》入面，因意外變成半癱，要由外傭照顧日常生活。（劇照）

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雖然呼聲高，不過對手都相當強，首選《淪落人》黃秋生，戲中飾演半癱病人，與外傭產生超越主僕間的關愛，全片釀出一份愛，加上同樣是零片酬接拍新導演陳少娟的處女作，為港產片出力。

至於《無雙》兩位主角周潤發、郭富城都雙雙入圍，由於發哥在過去數年間，多演王晶執導的喜劇，玩票性質居多，今次認認真真演番場好戲，大家都大力支持。至於郭富城在戲中由怕事驚青逆轉成幕後主腦，瘋狂式演出亦獲讚賞。

兩位影帝在《無雙》中都表現出色。（劇照）

最後不得不提以女性角色演出的《翠絲》姜皓文，今次是黑仔首獲提名最佳男主角，對於上年才獲最佳男配角的他，可謂又一大進步。宣布名單時，黑仔正在外地拍戲，坦言好緊張︰「我是好緊張好緊張，有試過放低。真係好開心，覺得好僥倖、好幸福，有這個提名已經夠。我更加感受到行內人同觀眾真係好錫我，我是好幸福的演員。」

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姜皓文首當男主角便獲提名，令人喜出望外。（劇照）

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