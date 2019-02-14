《魔戒》、《哈比人》靈感嚟自邊度？《Tolkien》解構作者人生

《魔戒》（The Lord of the Rings）、《哈比人》（The Hobbit）作者J. R. R. Tolkien傳記電影《Tolkien》發佈正式預告，《變種特攻》系列電影「Beast」男星尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）飾演的Tolkien透過旁白訴說自己的生平，包括身處戰爭前線，以及創作《魔戒》的靈感來源。影片也可以窺見Lily Collins演繹的Tolkien之妻Edith Bratt的身影，氣質出眾宛若仙女下凡。

《Tolkien》由尼古拉斯侯特主演，點圖欣賞「Beast」精彩場面▼

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《Tolkien》由《Tom of Finland》芬蘭導演Dome Karukoski執導、《大愛．同行》（Pride）編劇Stephen Beresford與《Cowboys & Angels》編劇David Gleeson共同操刀劇本。劇情聚焦Tolkien的年輕時期，身為孤兒的他如何在人生中找尋志同道合的友情與愛情。當一次世界大戰來襲，他們不得被迫分離。種種際遇皆成為他寫作靈感的來源，最終成就了Tolkien的奇幻世界王國。

《Tolkien》講述《魔戒》系列作者生平，點圖重溫《魔戒》劇照▼

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其餘卡士為《鄧寇克大行動》（Dunkirk）Tom Glynn-Carney、《Ordeal by Innocence》Anthony Boyle、《The White Princess》Patrick Gibson、《Layer Cake》Colm Meaney與《Vicious》Derek Jacobi。

《Tolkien》將於5月10日在北美首映，搶先欣賞電影預告▼

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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