尊尼特普擁吻金髮美女公開戀情　新歡係乜水？

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）前年與《水行俠》（Aquaman）女星安芭赫德（Amber Heard）離婚，弄得不歡而散，不過最近尊尼就傳出新戀情，身在塞爾維亞拍戲他，兩度被狗仔隊目撃與一名年輕美女約會，二人更不避嫌在街頭擁吻，似乎不介意公開戀情。

尊尼熱吻新歡，戀情曝光。（網上圖片）

據悉，尊尼特普新歡是一名叫Lily的33歲英國女演員，但應該是沒甚名氣的人物，所以外國媒體都未能確定她的身份。最近忙於為新片《Minamata》在歐洲開工的尊尼，早於上月28日便被狗仔隊跟蹤到他跟一名年輕女子約會，尊尼經法國尼斯轉飛到塞爾維亞，抵埗後入住當地一家酒店，狗仔隊在酒店附近偷拍到他跟新歡的親熱照片，直至近日才在雜誌刊登，揭發戀情。

尊尼當年與安芭結婚，大家都以為他終於浪子回頭，豈料閃電離婚。（Getty Images）

現年55歲的尊尼特普擁有過兩段婚姻及多段戀情，較著名的戀人包括90年代荷里活女神雲露娜維達（Winona Ryder）、名模姬摩絲（Kate Moss）及法國女星Vanessa Paradis，跟Vanessa的關係長達12年，更育有一女Lily Rose，但二人最終於2012年分開。

之後尊尼戀上電影《The Rum Diary》的拍檔安芭赫德，並於2015年2月完婚，但這段婚姻僅維持一年多，女方突然提出離婚，仲直指被尊尼家暴，二人的離婚官司成為連日的新聞頭條。