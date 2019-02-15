【你的名字。】荷里活翻拍真人版公布製作班底　科幻災難片味濃

新海誠動畫《你的名字。》2016年上映後不單攀上日本影史票房榜第4位，更在全球掀起熱潮，劇本隨即被荷里活電影公司相中，在2017年宣布開拍美版故事，更確認《星戰》系列導演J. J. Abrams都會參與，事隔一年半，近日終於公布製作班底和故事大綱，不過原作粉絲可能會失望了，因為跟大家預期的風格應該有啲出入。

《你的名字。》全球票房大收，帶挈新海誠成為新一代動畫大師。（網上圖片）

動畫《你的名字。》在不少觀眾心目中已成為無可取代的神作，所以當傳出荷里活要翻拍成真人電影，再考慮到過去所有美版漫改作品的結局，又難怪粉絲會擔心。宣布翻拍的消息一年半後，近日終於公布製作細節，真人版將由《心跳500天》、《蜘蛛俠：驚世現新》導演Marc Webb執導，J. J. Abrams會夥拍原作監製川村元氣共同出任新版監製，劇本則由《死神5來了》（Final Destination 5）、《天煞異降》（Arrival）、和《蒙上你的眼》（Bird Box）編劇Eric Heisserer，單睇製作陣容估計將會顛覆原版給觀眾留下的印象。

《你的名字。》都有災難元素。（網上圖片）

《你的名字。》當時在日本掀起一股告白和結婚潮，日式招牌純愛劇情雖然感動全球觀眾，但為了融合美國文化，一番改編自然在所難免，荷里活真人版電影將故事背景移師美國，講述在鄉郊生活的印第安少女突然發現自己會間歇性跟身處芝加哥的男生交換靈魂，一次由於預視到突如其來的災難將令他們的生活出現翻天覆地的改變，二人決定排除萬難找到對方合力拯救世界。

真人版電影雖保留了原版的故事主線，但由目前公布的大綱看來，卻滲出陣陣科幻災難片的氣息，加上女主角起用美國原住民的設定，亦遭質疑配合荷里活近年吹起的政治正確熱潮，最終效果如何就要入場先知。