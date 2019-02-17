【復仇者聯盟4】寒冬戰士接棒做美國隊長？Netflix新戲選角神預言

漫威（Marvel）英雄大片席捲全球票房超過10年，即將邁向下一個階段，在第一階段中地位舉足輕重的「Iron Man」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）都傳將在今年4月上映的《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）後離開，往後很難再見到他們於漫威影片中出現。 漫畫中「美國隊長」的棒子曾經交由「寒冬戰士」Becky接任，剛巧扮演Becky的施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）和Marvel簽定的片約還有好幾部，認為他會成為Chris Evans之後的「美國隊長」接班人的粉絲不在少數。

不少粉絲認為扮演Becky的Sebastian Stan將會成為「美國隊長」接班人。（《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier）劇照）

雖然Chris Evans飾演的現任「美國隊長」Steven Rogers最終命運如何，《復仇者聯盟：終局之戰》上映後才會揭曉，但Sebastian Stan已經正式取代他成為新戲要角，但不是各方矚目的漫威英雄新片，而是Netflix新戲「The Devil All The Time」。此劇原敲定Chris Evans 和《Spider Man》Tom Holland、《吸血新世紀》Robert Pattinson、《小丑回魂》Bill Skarsgård、《愛麗絲夢遊仙境》Mia Wasikowska主演，Chris Evans和Tom Holland在漫威影片之外再度攜手並搭檔其他幾位男神，一度廣受粉絲期待，而今Chris Evans因為檔期難以協調，不得不退出，Sebastian Stan就成了最佳接手人選。

大多數網友對此發展都樂觀其成，有人幽默寫道：「一看到Sebastian Stan要取代Chris Evans，心跳馬上漏了一拍，然後才看到『主演Netflix新片』……」還有人打趣反問：「所以現在Becky已經成了美國隊長的替角了？」

美國隊長與寒冬戰士的「愛恨情仇」（點圖瀏覽）▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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