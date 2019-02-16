【POKÉMON神探Pikachu】大舌頭出場嚇親粉絲　比卡超咖啡因成癮

《寵物小精靈》真人版電影《POKÉMON神探Pikachu》（Pokémon: Detective Pikachu）仲有幾個月就面世，雖然由「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）為比卡超配音出現兩極評價，不過一眾粉絲依然非常期待見到生於二次元的小精靈如何變身立體CG動畫，電影近日發布最新宣傳短片，今次輪到大舌頭（Lickitung）出場啦！

比卡超咖啡不離手。（影片截圖）

華納兄弟幾年前宣布開拍比卡超實景真人電影本來備受爭議，但自從《POKÉMON神探Pikachu》去年底公開首段正式預告，甚有《夢城兔福星》（Who Framed Roger Rabbit）影子的世界觀旋即俘虜全球觀眾，令電影躍升2019年最受期待作品之一。綜合至今曝光的宣傳短片，經典小精靈傻鴨、奇異種子、噴火龍、甲賀忍蛙和波波球等陸續現身，最新片段除了揭露比卡超原來咖啡因成癮外，還介紹了大舌頭。

立體版大舌頭cute唔cute，真係見仁見智。（網上圖片／影片截圖）

有些小精靈變成3D立體版後更顯可愛，有些卻會因比例而變得古古怪怪，大舌頭明顯屬於後者。由片段可見，電影原汁原味重現大舌頭最大特徵──牠那條比身體更長的舌頭，不過粉紅粉紅的臉卻一點也不趣緻，帶有血色的光滑皮膚甚至有種初生小動物或胚胎的感覺，效果驚嚇多過可愛，配上舌頭上寫實的口水效果，遭網民狠批睇完一定發惡夢。