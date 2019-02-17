【柏林影展】《地久天長》王景春、詠梅封帝后　以色列片奪金熊獎

第69屆柏林影展（69th Berlin International Film Festival）於香港時間今日凌晨舉行頒獎典禮。代表最佳電影的最高榮譽「金熊獎」，由以色列導演Nadav Lapid執導的電影《Synonymes》奪得；至於入圍主競賽單元的內地電影《地久天長》，雖然與金熊獎擦身而過，但戲中兩位主演，46歲的王景春和39歲的詠梅，分別憑《地久天長》奪得影帝及影后。

Nadav Lapid執導的電影《Synonymes》奪得柏林影展最高榮譽金熊獎。（Getty Images）

第69屆柏林影展完滿結束，來自中國、德國及法國的電影成為大贏家。由於張藝謀的《一秒鐘》在最後關頭，因技術問題臨時退出，只剩下16部電影角逐最高榮譽金熊獎，最終由以色列導演Nadav Lapid憑《Synonymes》勇奪大獎。

《Synonymes》由法國、德國及以色列三國聯合製作，講述一名移居巴黎的以色列年輕男子，因身分認同而陷入掙扎的故事。據導演表示，這部半自傳式電影，可能會在以色列引發「醜聞」，但他卻堅信「這部電影也是對電影製作的一大頌揚」。

法國導演François Ozon憑《Grâce à Dieu》奪評審團大獎銀熊獎。（Getty Images）

至於評審團大獎銀熊獎，則由法國導演François Ozon憑《Grâce à Dieu》奪得。電影根據天主教教會性侵受害人的真實故事改編而成。另外，最佳導演銀熊獎，則由德國女導演Angela Schanelec憑《I Was at Home, But》奪得，是一部關於寡婦與兒子的故事。

《地久天長》王景春奪得最佳男演員銀熊獎，是繼《白日焰火》廖凡後，第2位華人影帝。（Getty Images）

至於最佳男、女演員銀熊獎，由《地久天長》的王景春及詠梅包辦。電影由王小帥負責執導及編劇，講述中國「一孩政策」所帶來的衝擊。詠梅在台上分享得獎感受時，指出「《地久天長》是一對父母失去兒子的故事，是一個女人的悲劇。」她特別感謝導演王小帥成就了她，並感謝戲中好拍檔王景春帶給她美好的合作時光。

而王景春是柏林影展史上第二位華人影帝，而首位華人影帝則是廖凡在2014年憑《白日焰火》奪得，而王景春當時也是這部戲其中一名演員。至於詠梅是繼《阮玲玉》張曼玉及《女人四十》蕭芳芳後，第三位華人影后。

詠梅憑《地久天長》奪得最佳女演員銀熊獎。（Getty Images）

除了頒發各大獎得主外，大會在席上也向日前因大腸癌病逝的瑞士老牌演員Bruno Ganz作最後敬意。他在電影《希特拉的最後12夜》（Downfall）中飾演「希特勒」而聞名，因形象鮮明，而經常被網上拿來二次創作。