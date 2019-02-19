【Marvel】洛基迷你劇劇情流出　湯赫度斯頓配旁白主角另有其人？

4月底上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）令人期待，只是不少觀眾都擔心多位元祖英雄會在今集之後正式退役，不過邪神洛基的粉絲可以放心，因為以他為主角的迷你劇已進入籌備階段。

邪神洛基和雷神的兄弟情吸引大批粉絲。（劇照）

迪士尼即將推出自家影音串流平台「Disney+」，去年確認會以Marvel第二階梯英雄的迷你劇打頭陣，近日終於再有相關消息流出，據《The Hollywood Reporter》報道，劇集將由Marvel總裁Kevin Feige監製，曾參與創作cult爆動畫《Rick and Morty》的Michael Waldron擔任節目統籌（showrunner），後者亦將負責編寫試播集的劇本。

洛基迷你劇由有份參與《Rick and Morty》製作的Michael Waldron擔任節目統籌。（網上圖片）

報道透露洛基獨立美劇將圍繞他穿梭於人類歷史，並對歷史事件作出影響，所以估計劇集將會以前傳形式呈現，不會受《復仇者聯盟3：無限之戰》魁隆滅世影響，即曲線澄清早前有分析指劇透《復4》發展。

英國男星湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）過去在《雷神奇俠》三部曲和兩部《復仇者聯盟》電影飾演洛基，邪氣俊美形象大受女性觀眾歡迎，雖然他已確認會參與獨立美劇，但卻一直未公開是否主演，早前有外媒爆出他其實只會為迷你劇聲演旁白，劇集會另覓演員演出年輕版洛基，有傳迪士尼將於《復4》上映後公布詳情。