【復仇者聯盟】洛基原來不是反派　Marvel親證想為他洗脫一切罪名

年度最受觸目電影之一《復仇者聯盟4》（Avengers: Endgame）距離上映時間仍有4個多，不過有關Marvel的話題講足一年都不嫌多，除了早前《蟻俠》導演Peyton Reed在Twitter劇透Scott Lang被困量子領域後，逃出量子領域的關鍵外，今日Marvel再為反派洛基徹底洗白！

不少人都很喜歡Tom Hiddleston扮演的洛基。（網上圖片）

由Tom Hiddleston飾演的洛基都是以反派的角色登場，常是表面善意合作，在最後一着又會背叛同伴，立場經常搖擺不定，不過洛基出場的部分，多數都有笑位，又會跟雷神互窒，帶給Marvel迷不少歡笑。可惜的是，Marvel早前已證實洛基的死亡，令到Tom Hiddleston都不忍為此流下男兒淚。

《復仇者聯盟4》奸角之一的洛基其實不是反派！（網上圖片）

不過近日Marvel證實洛基早在第一集《復仇者聯盟》（The Avengers）中，發動紐約一戰時，其實已被魁隆控制，由此解說不是洛基所做的一切都是出自他的意願，「在他死後」為他洗清罪名！魁隆在首集將鑲有心靈寶石的權杖交給他，而他則用來操控鷹眼等人，權杖的外殼保護罩直至《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）遭到反派奧創拆解，而心靈寶石則被Iron Man裝在幻視的額頭上。

《復仇者聯盟4》確定會以「時間旅行」的設定回到紐約一戰，要是在回到過去能幫洛基擺脫權杖的操控，或許洛基將會再一次倒戈相向，幫助復仇者聯盟成員，成為超英的一份子。（網上圖片）

據網站最新的洛基傳記中，寫着：「洛基第一次見到魁隆時，他承諾洛基只要幫助找回空間寶石，就會將地球的統治權送給洛基，且送上可以對他人精神控制的權杖作為回報，洛基知道可以影響他人，但並不知權杖也影響着他，令他更加仇恨雷神以及地球上的居民。」其後有網民發現洛基在《復仇者聯盟3：無限之戰》中，已經暗示了洛基被控制的講法，他在死前向魁隆說：「我的記憶裡只有陰影，在你的陰影裡成長，我記得你將我扔下深淵，我曾經也應該是一個國王。」