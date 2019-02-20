【復仇者聯盟4】小辣椒自爆會退出MCU︰仍記得拍《鐵甲奇俠》經歷

還有2個星期《Marvel隊長》（Captain Marvel）即將上映，而《復仇者聯盟4：終局之戰》就會跟隨其後在4月上映，不過正當Marvel迷都為快有得睇新戲而興趣之際，近日竟然爆出MCU（Mavrel擴展宇宙）中，首位MCU女演員親自宣布要「退休」了！

「小辣椒」指可以成為人們熱愛事物的一部分，感到很榮幸。（網上圖片）

這名女主角正是「小辣椒」桂莉芙（Gwyneth Paltrow），她早前在訪問中自爆正在計劃退出MCU，而《復仇者聯盟4：終局之戰》則會成為「小辣椒」的告別作。雖說在《復仇者4》後，暫未有機會可以見到「小辣椒」，不過她表示：「要是未來Marvel Studios找我的話，我當然會義無反顧去拍啊！」

「小辣椒」自言46歲的自己穿製服有點老了。（網上圖片）

除此之外，「小辣椒」都有提及：「我覺得自己穿起這套製服有點老了，不過我覺得我很幸運，我跟《鐵甲奇俠》的導演莊法來奧（Jon Favreau）是朋友，製造出第一套《鐵甲奇俠》是一個非常棒的經歷，其後更看到它對粉絲的重要性！」

小辣椒計劃在《復仇者4》後離開MCU，希望她跟Tony Stark會有個美好的結局。（網上圖片）

如果「小辣椒」離開MCU，那麼她跟Tony Stark的將來又怎麼辦呢？根據推測，「小辣椒」將會穿上「救援用」盔甲前往營救斷水斷糧斷氧氣的Tony Stark，其後二人的路線理應是「小辣椒」懷上兩人的BB，因為這是他們在《復仇者聯盟3：無限之戰》中早已提及之事，假設他們都不會在MCU第三階段的電影中出現，兩人可說是正式在《復仇者4》中，完結了這一段長達11年的戀情！

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