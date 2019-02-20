【侏羅紀公園】速龍叫聲有「特別成份」　混音師：聽落有啲尷尬

史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導、1993年上映的《侏羅紀公園》（Jurassic Park）為電影史上一個里程碑，戲中不同品種的恐龍活靈活現於觀眾眼前，小編每次睇返速龍在廚房追殺主角一場戲，都仲會驚到尖叫。

史提芬史匹堡打造的恐龍世界，是電影界的一個里程碑。

如似逼真的速龍，除了靠電腦特技造出外貌與質感，速龍的叫聲都好重要，據混音師Gary Rydstrom所述，速龍叫聲由幾種聲音結合而成，當中竟包括龜交配時的聲音，實在難以想像！

Gary Rydstrom憑《侏羅紀公園》獲得奧斯卡。（Getty Images）

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「有少少尷尬，速龍互相咆哮溝通，實際上是烏龜交配」，Gary Rydstrom受訪透露在水族館錄下這種特別的聲音，「職員跟我說，『你要不要錄下這兩隻龜交配的聲音？好過癮，因為龜交配時間很長，你會有足夠時間坐低邊睇邊錄』。」最終這種「Arp! Arp!」叫聲變成《侏羅紀公園》中，速龍在廚房一幕咆哮的聲音。

雖然《侏羅紀公園》已經廿幾年前，但今時今日睇都不覺過時。

Gary Rydstrom曾七度獲得奧斯卡獎，當年《侏羅紀公園》就為他帶來最佳音效及最佳音效剪輯，能夠如此天馬行空地去塑造出恐龍的聲音，實在不得不佩服他的功力！