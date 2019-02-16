《侏羅紀世界3》驚變猿人爭霸戰？　基斯柏特：劇情絕對估唔到

《侏羅紀公園》（Jurassic Park）系列在2015年以《侏羅紀世界》（Jurassic World）的姿態再度重新啟動。無論是《侏儸紀世界》或是去年推出的續集《侏羅紀世界：迷失國度》（Jurassic World: Fallen Kingdom）的票房表現皆獲得佳績，因此下一部電影計畫也得以順利推行。根據基斯柏特（Chris Pratt）的說法，第3集絕對不會讓粉絲們失望的。

基斯柏特表示他相當期待《侏羅紀世界3》（Jurassic World 3）。（劇照）

基斯柏特最近正在進行《LEGO英雄傳2》（The Lego Movie 2: The Second Part）的宣傳。當被問到侏羅紀系列的全新續集時，基斯柏特一開始開玩笑地表示他們會把續集拍得像是《聰明笨伯》（The Flintstones）一樣，角色們必須用腳來滑動車子，而汽笛是鳥做的，但他隨後還是認真地回應目前所知的情報。

以下為基斯柏特的回答：「我什麼都不能說。但我能告訴你，當我聽到劇本提案時，它讓我大開眼界，難以置信！我很難相信他們能夠找到一個能接續第二集的方式——『等等，什麼？那座島已經炸掉了，動物們都跑掉了，我們沒有辦法把牠們放回籠子裡。那我們該怎麼做？不只是恐龍，電影裡出現的那些基因高科技對地球又會造成什麼樣的影響？』」

《侏羅紀世界：迷失國度》劇照

「然後我們做了更大膽的嘗試，會讓你有『喔喔！沒錯！天啊！』這種反應，導演Colin Trevorrow正為此忙得焦頭爛額。但最後的成果一定酷斃了。」

《侏羅紀世界》導演再執導筒

Colin Trevorrow執導第一集的《侏羅紀世界》後，在續集《迷失國度》轉而擔任聯合編劇與執行製片人，並由J.A. Bayona擔任導演。《迷失國度》是整個系列的第5部作品，即使在評價上並不是非常理想，但依然在全球締造了13億美元的驚人成績。

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+ 13 + 12 + 11

現在Colin Trevorrow將回歸執導第3集。可惜的是，雖然《侏羅紀世界：迷失國度》的結局看起來像是「恐龍版的《猿人爭霸戰》（Planet of the Apes）」，不過Colin Trevorrow已證實觀眾不會在續集裡看到恐龍攻擊城市的劇情。

我們或許可以期待看到Laura Dern或是Sam Neill回歸演出經典角色：Ellie Sattler以及Alan Grant，並且再度與謝夫高拔林（Jeff Goldblum）飾演的Ian Malcolm重聚？

謝夫高拔林有份客串《侏羅紀世界：迷失國度》。（劇照）

儘管謝夫高拔林在上一集只有一段非常簡短的回歸，基斯柏特對此語帶保留，依然表示：「我幾天前碰到了Laura Dern，而我們稍微討論了一下這個話題。我想你們不會失望的。」

Laura Dern早已表達過她對於回歸演出這位角色的渴望，因此很有可能在續集能看到初代幾位重要演員大集合。至於劇情的部分呢？Colin Trevorrow正與《悍戰太平洋2：起義時空》（Pacific Rim: Uprising）的編劇Emily Carmichael共同撰寫劇本。雖然我們還得等上一陣子才能獲得更多的劇情細節，不過已知道劇情大綱的基斯柏特看來似乎相當有信心。

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+ 8 + 7 + 6

《侏羅紀世界3》預計將於2021年6月11日上映。

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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