【廉政風雲煙幕．影評】故弄玄虛的煙幕　弄巧不成反見拙

今年賀歲電影何其多，不計周星馳的《新喜劇之王》，港產賀歲片已經多達四齣，未計早在正日前上映前的《家和萬事驚》和《恭喜八婆》，而打着嚴肅題材、以懸疑犯罪作招徠的《廉政風雲煙幕》的確是一眾影迷引頸以待的必看賀歲電影之一。

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撰文：MattGor講戲

電影有劉青雲主演，令不少影迷相信是質素保證。（電影《廉政風雲 煙幕》劇照）

劉青雲加上張家輝影帝，還有以作品水準一向不俗的麥兆輝導演，令不少影迷相信《廉政風雲煙幕》至少有質素的保證，抱着「差極有限」的心態進場，筆者也是其中之一。結果觀畢過後，只有失望而回。劇情上犯駁位甚多，過度扭橋令出來效果弄巧反拙且不倫不類，而且故事草草收尾，令整體電影質素大打折扣。

雖然預告片成功呈現懸疑氣氛，但電影情節控制失準。（電影《廉政風雲 煙幕》劇照）

其實預告片呈現的懸疑氣氛正是吸引觀眾進場的主因，以香煙貿易集團賄賂海關一案，證人無故失蹤，正是情節佈局的最佳起步。故事起初開端亦不錯，但導演開了一個大局，以找出背後幕後大老虎的懸念來推進故事。可惜野心太大的麥兆輝又自設七天查案時限，而且在眾多的人物關係下急就章，既想展開支線闡述人物之間的相互關係，又想借人物的關係來讓觀眾猜測背後幕後大老虎是誰，但在顧此失彼的情況下情節失控，破綻處處。縱然查案的調查細節做得不俗，但因故事中段懸念已失和支線過多，令故事失去了應有的驚險且引人入勝的劇情張力。

故事沙石太多，而結尾亦未見「驚喜」。（電影《廉政風雲 煙幕》劇照）

筆者原打算看一下麥兆輝導演如何藉一單賄賂案帶出「權力」、「金錢」和「慾望」的角力，也想在角色之間錯綜複雜的的互動、誘惑和衝突下看出在矛盾下人性如何抉擇，也希望一單賄賂案如何建構出一場深不可測的迷局。但結果故事沙石、缺口太多，而故事結尾令人「驚喜」的轉折亦令人哭笑不得。

人物關係未釐清，便急於落到推理部分。（電影《廉政風雲 煙幕》劇照）

在不劇透的情況下，我只能說故事的結構寫得不夠嚴謹，開了一個好好的開局，卻沒能好好把握來續說故事。在支線和人物眾多的關係下，人物關係未闡述好，便急於營造局中局的推理情節。顧此失彼的情況下，令原有的故事懸念轉眼即逝，戲味大減，觀眾會大感無趣。

演員演技無容置疑，但可惜劇情的犯駁多。（電影《廉政風雲 煙幕》劇照）

港式犯罪片向來是香港電影引以為傲的光榮，麥兆輝與莊文強的組合亦打造了不少佳作，諸如《聽風者》、《傷城》、《無間道》和《竊聽風雲》，但是次缺少了莊文強的麥兆輝仿佛忘了劇本才是電影的靈魂。縱然演員的演技無容置疑，也彌補不了劇情的犯駁處處，故弄玄虛的煙幕欺騙了觀眾進場。

演員演技固然重要，但也不能忽視說故事的本質。（電影《廉政風雲 煙幕》劇照）

愛之心，責之切。我知道批評很容易，但如果香港電影只淪為賣弄演員演技，而忽視故事質素與發展，相信觀眾長此下去便會流失，不再支持本土電影。據悉《廉政風雲》是三部曲電影，接下來還看導演和編劇如何拿捏故事尺度與劇情的完整性，來贏回觀眾早已失望透極的心。

MattGor 講戲 Rating：2粒半星

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《廉政風雲煙幕》點評: 故弄玄虛的煙幕」​】

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