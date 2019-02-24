狄維莊遜陳年「黑歷史」遭瘋傳：所有同學都以為我係臥底警員！

人稱「The Rock」的狄維莊遜（Dwayne Johnson）曾憑《義勇群英之毒蛇反擊戰》及《狂野時速6》等作品，被《福布斯》（Forbes）評為2013年最賣座的演員；3年後，再憑《魔海奇緣》成為2016年最賣座的演員，同年被美國雜誌《People》選為年度最性感男士（Sexiest Man Alive）。上年還被《福布斯》（Forbes）選為年度收入最高的演員，據了解，狄維莊遜在2017-2018年度收入超過1.24億美元（約9億7000萬港元）。 如今成為荷里活首屈一指動作男演員的狄維莊遜早前被揭「黑歷史」，消息旋即在網上瘋傳。難得The Rock沒有生氣，還自嘲一番，難怪如今如此深受大家喜愛。

狄維莊遜在2013年時多達5套電影作品，當中包括全球票房高達7.88億美元收入的《狂野時速6》。（網上圖片）

美國電視節目《Page Six tv》再翻推狄維莊遜陳年「黑歷史」。（網上擷圖）

事源是美國電視節目《Page Six tv》，於早前在其Twitter上，上載了一段狄維莊遜的陳年生活片段。影片中提及當時16歲的狄維莊遜曾在美國三個不同州份入讀四間高中，而他當年的校服照及年輕容貌一併公諸於世。最有趣的是，除了公開了狄維莊遜年輕容貌外，主持人還揭露了他當年的一個秘密，就是年紀輕輕的他卻長得非常老成，時常被同班同學認為他其實是一名臥底警察。而狄維莊遜見到「黑歷史」被揭，不但沒有生氣，而且還分享相關消息，並表示「很好的回憶之旅，這是一個非常真實的故事。」

對於陳年「黑歷史」遭瘋傳，狄維莊遜也加把口自嘲一番。（網上擷圖）

15歲的狄維莊遜，樣貌比其他同齡的人要成熟得多。（網上圖片）

至於狄維莊遜如何評價當年的樣貌呢？「當年從夏威夷搬到納士維（Nashville）時，我已經身高6尺4寸，重225磅，並在15歲的時候長了鬍子。」狄維莊遜解釋。他續表示「新高中的同學都認為我是一名臥底警員，所有可愛的女士都遠離我。」

狄維莊遜曾在其Instagram分享16歲的高中相片。（網上擷圖）

狄維莊遜出生於運動世家，其公公及婆婆均是摔角選手。狄維莊遜除了繼承了兩人衣缽外，還成為邁阿密大學美式足球隊重要一員。（網上擷圖）

其實這一不是狄維莊遜首次公開他早年的照片，在2015年，他曾在其Instagram分享了他本人的一張高中照片，並寫道：「當我16歲的時候，因為被踢出校，我已經在全國各地的四間高中就讀。」並表示他嘴唇上有一條「死毛蟲」，令高中的所有同學都認為他是一個臥底警察：「我看起來像異變。」，並自嘲指「很早就把青春期踢走。」

狄維莊遜不時在其Instagram自揭黑歷史。（網上擷圖）