【屍殺片場】番外篇殺入荷里活　秋山柚稀染金毛扮外國人

去年上映的日本電影《屍殺片場》，300萬日元成本換來逾31億日元票房，刀仔鋸大樹成為神片。電影有口皆碑，觀眾都好期待會否推出續集。

原來導演上田慎一郎已靜雞雞拍好番外篇，仲將戰場搬去荷里活，新作於下月初在日本收費電視率先播放，香港觀眾就…再等吓先啦。

番外篇片長1小時，似乎唔係電影格局。（網上圖片）

番外篇多咗兩位外藉演員，分別為日、法混血兒望de Lencquesaing（左），及來自美國的Charles Glover。（網上圖片）

番外篇名為《ハリウッド大作戦!》（Hollywood大作戰），女主角秋山柚稀換上金髮造型，唔通真係威到去荷里活發展？但有睇過《屍殺片場》嘅觀眾，都知道導演最叻耍觀眾，掛名話拍荷里活版《屍殺片場》，但相信係「掛羊頭賣狗肉」居多。

導演都換埋人。（影片截圖）

番外篇劇情設定於《屍殺片場》發生半年後。（影片截圖）

除了台前幕後原班人馬回歸，仲多咗兩位新演員，包括日、法混血型男望de Lencquesaing，以及在日本發展的美國演員Charles Glover，暫時未有介紹二人的角色背景，保持高度神秘感。值得一提的是，今次導演換上中泉裕矢，上田慎一郎擔任編劇及出品人，片長亦只有1小時。