【一吻定情專訪】王大陸三拒演直樹　多次收情書：從小就帥沒醜過

當男神到底有多難？由經典台劇《惡作劇之吻》到近期上映的《一吻訂情》，高大、靚仔、專一仲要IQ爆棚的「江直樹」，成為不少女性觀眾的夢中情人，然而此等男人就如真愛一樣，只會出現在螢光幕上，扮上這個角色的男演員，少不免要承受批評。 最新版本的王大陸，應該是被批評得最體無完膚的一位，他也承認當初推掉這個角色好幾次，但想到4年前《我的少女時代》給他定型至今，縱使覺得自己不夠帥，還是硬著頭皮去拍，「我對我的江直樹負責，盡量不要賠太多錢」，眼前這個直樹，其實也挺帥。 攝影：梁碧玲

徐太宇之後，觀眾能說出王大陸的角色名，應該就是「江直樹」了。

「以前真的覺得我不會再演高中生，演完《我的少女時代》，大概有50個劇本找我演高中生，學霸、學渣都找我演。」口裡說不，身體卻很誠實？應該更算是沒選擇之中的選擇，今年28歲的王大陸，由出道以來演了10年高中生，尤其是2015年上映的《我的少女時代》後，觀眾對他的印象，都停留在戲中那個皮膚黑黑、表面兇狠霸道、內裡深情溫柔的「徐太宇」。

明明紅了以後拍的作品多的是，但「徐太宇」以後，就好像沒有以後了，「這個是一個標籤，我再去演高中生一定會有人看，我現在真的是不想演了，我也不小了其實，再演高中生很累」，大概「食老本」就是這麼一回事。

王大陸說，接拍《一吻定情》最大壓力是在「還未接跟接的那一刻」，早已預計到會被人罵。

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接拍《一吻訂情》的過程也有故事，王大陸跟導演陳玉珊合作多年，年前一起拍劇集《狼殿下》時，對方看中他有演「高冷男」（高傲冷漠男子）的潛質，就邀請他演「江直樹」，起初王大陸是一口拒絕的，「我覺得江直樹太完美了，而且他是個那麼經典的角色，各個國家都拍過一遍了，我就說我不太想演，因為我覺得壓力很大，我又不像。」

王大陸形容《一吻定情》原著漫畫「畫風、什麼都很可愛、很少女心」，他看了兩集就覺得看不下去。

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但陳玉珊似乎覺得王大陸就是她心目中的直樹，太直接邀約不行，就改為循循善誘，她叫王大陸一起研究劇本，任他出主意去加加減減，變成是「大陸版」的劇本。一年過去，陳導又再提出邀約，但王大陸還是一口拒絕，這一次導演來硬的，跟他說：「你是個演員，你不要覺得人家覺得你演徐太宇很成功，你就是徐太宇那個樣子，你要突破自己」。

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王大陸說跟林允拍了幾十次吻戲，早已沒感覺。

因為想要突破「徐太宇」，王大陸就變成了「江直樹」，他笑說不單自己覺得自己不適合，連投資方也曾拒絕起用他，但戲還是拍了，「我不太在乎媒體寫什麼，也不太在乎網友留言，我就對自己負責，對我的江直樹負責，對我的導演、投資方負責，盡量不要賠太多錢，讓他賺點錢就很好。」

王大陸透露唸書時收過很多少告白，亦喜歡上過很多女孩子，因為「從小就帥，沒醜過」。

觀眾說王大陸太兇、皮膚比較黑，長的更像「江直樹」的情敵「阿金」，說白點就是諷刺他有配角臉，畢竟比起性格，外型才是塑造「江直樹」的最重要一點，諷刺的是，王大陸其實天生皮膚很白，靠曬燈才變黑，「我以前演徐太宇的時候，烤的，跟古天樂一樣，我也買了一台機器，因為我本人很喜歡黑，我覺得黑比較男人，現在白白的男人太多了，而且我五官比較大，那個線條會比較陽剛」。

喜歡的變成觀眾眼中的缺點，但王大陸還是很有自信的說喜歡黑，這樣的他反而真的有點像「江直樹」。

雖然不想再演高中生，王大陸說假若周星馳找他演，還是會「𦧲飯應。」。

既然演了受萬千少女喜愛的「江直樹」，小編趁機要求王大陸示範三種告白方式，仲有如何化解「5大女朋友有伏對話」，去證明自己真的稱得上男神，立即去片看看王大陸成功還是Fail！

場地提供：Hotel VIC海匯酒店