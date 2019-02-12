【一吻定情】終極版預告公開　鍾麗緹驚喜出演做王大陸媽媽

由《我的少女時代》導演陳玉珊翻拍的《惡作劇之吻》電影版《一吻定情》日前公開了終極版預告，除了由《我的少女時代》台灣男演員王大陸和《美人魚》內地女演員林允擔任男女主角外，香港性感女神鍾麗緹亦驚喜出演做男主角的媽媽，更與同是「星女郎」的林允相遇，兩大「美人魚」首度合作。

《一吻定情》由《我的少女時代》台灣男演員王大陸和《美人魚》內地女演員林允擔任男女主角。（《一吻定情》宣傳照）

《一吻定情》改編自日本漫畫《淘氣小親親》，故事講述F班笨蛋原湘琴（林允飾）一步一步走進「IQ 200」天才學生江直樹（王大陸飾）人生的故事，而鍾麗緹飾演的江直樹媽媽更是江直樹和原湘琴之間重要的橋樑，為二人的愛情擔任住「紅娘」角色。

鍾麗緹飾演王大陸的媽媽。（《一吻定情》劇照）

《惡作劇之吻》拍攝過的版本多不勝數，而以往不同版本的「江直樹」，包括第一代的「日本版直樹」柏原崇、台灣版的鄭元暢、韓國版的金賢重、泰國版的Mike、2013年日版的古村雄輝，還有同是《我的少女時代》的李玉璽都有住聰明穩重的氣質，所以不少網民都批評王大陸欠缺「江直樹」的氣場，反而比較像男二「阿金」。究竟王大陸能不能扭轉網友的偏見？今個星期四將會揭曉。

《一吻定情》將在2月14日情人節在香港正式上映。

兩大「美人魚」究竟會擦出什麼火花？（預告截圖）

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