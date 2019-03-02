【天魔特攻】最新預告血腥爆頭勁踩界　仲有巨型地獄使者登場

由Neil Marshall執導、大衛哈伯（David Harbour）、美娜祖華維茲（Milla Jovovich）及伊恩麥沙尼（Ian McShane）主演的重啟版《天魔特攻：血後的崛起》（Hellboy），將會在4月12日，美日台同步上畫。奈何10年前的版本可能票房不濟，令香港遲遲未有上畫跡象。不過在全新預告上，完全體現《天魔特攻》的特色，血腥暴力樣樣齊，如果香港上，分分鐘要三級先原汁原味。

Hellboy造型非常貼近漫畫，漫迷都表示照單全收。（影片截圖）

十足十《進擊的巨人》咁大隻的地獄使者，點打？（影片截圖）

在首條預告登場時，除了天魔特攻有雙角造型重現，反派「血后妮妙」、「超自然調查防禦署」成員都有出現，而新版的天魔特攻，被塑造成一個富幽默感，嘴賤賤的超級英雄，講到嘴賤，今時今日當然以死侍聞名，但Hellboy其實都名列前茅。

呢一幕，好血「浴」模糊。（影片截圖）

如果首預告志在力Sell天魔特攻的黑色幽默，那麼最新預告的重點就落在血腥暴力。一拳打爆人哋個頭，仲有成幢樓咁高的地獄使者，以一刀直插途人整個身體，效果如串燒一樣，極為血腥。不過血腥都唔一定配暴力，配浪漫又得唔得呢？預告便有一幕，天魔特攻跟血后來個血浴，以血淋浴，浪唔浪漫就見仁見智，但就可以見證咩叫血濃於水。