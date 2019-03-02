【屍殺片場】推出1：35 Figure　主要角色集齊係爭佢！

日本奇片《屍殺片場》，僅以300萬日圓（約21萬港幣）超低成本價製作，結果大收兩億港元，成為日本電影界神話。電影的外傅即將公映，最近更有模型公司推出6位主角的小figure，看來這股《屍殺》熱潮將會延續下去。

《屍殺片場》在資源緊絕的情況下，創下神話級票房。（劇照）

電影開頭，不時將開場的37分鐘，一take過的片段非常精彩！但原來故事發展到最後，劇情的急轉為故事帶來無限驚喜，因而成為觀眾最喜愛的電影。故事圍繞電影劇組發生，各個崗位的工作人員，背後都有一個故事，令100分鐘的情節絕無冷場，結局的反高潮更是點睛之處。

導演呢下Action，有聲的！（網上圖片）

【屍殺片場】20萬製作成本點樣慳住使？ 服裝到拍攝場地都度到盡

電影熱潮依然，日本有模型製造商海洋堂便睇準機會，跟片商合作推出1:35的Figure，全套6款，包括有導演、不時用碰甩身的導演太太、靚女主角、全程作肚痛的收音師、斷手場務同埋電視台女高層婆婆，非常齊全。遺憾仲爭酗酒大叔未有機會推出，話晒他以醉酒行徑扮喪屍都扮得似模似樣，好應該集齊埋佢。希望這套figure將來會有第二版或特別版，加番大叔落去啦。

Figure資料

http://kaiyodo.co.jp/items/others/kddk01b/

唔係酗酒大叔示範，都唔似飲醉酒同演喪屍行徑係咁似。（網上圖片）