學基斯頓比爾玩命式減肥　西蒙柏奇6個月練出鋼條身型

演員為演好角色而瘋狂增磅或減磅的例子屢見不鮮，當中佼佼者必定是基斯頓比爾（Christian Bale），他當時在《迷魂殺陣》(The Machinist》中骨瘦如柴的形象嚇壞了不少影迷。最新一位加入這「變型」行列的演員，是英國著名喜劇演員西蒙柏奇（Simon Pegg），他最近為驚慄電影《Inheritance》苦練六星期，並瞬間練出鋼條身型。他能在如此短時間成功「轉型」，在半年內，減磅至只有69公斤，體脂率剩下百分之8，真是少點毅力及意志力都未必成功。難怪他表示：「偶爾也有輕微的脾氣暴躁！」如今看來，一切都是值得，十分期待他這次的新演出。

西蒙柏奇，一向以幽默感取勝，當中包括《笑死人凶間》等，然而今次卻接受新挑戰，學老友湯告魯斯挑戰Mission Impossible。（網上圖片）

49歲的西蒙柏奇，從影逾20年，一直都是以幽默風格為賣點，而當中他最為人熟悉的作品相信是《職業特工隊》電影系列、《笑死人凶間》、《爆辣刑警》及《醉後末日》等。近日他嘗試新戲路，為其新作品《Inheritance》積極瘦身減磅，重新塑造「鋼條」身型。西蒙柏奇的私人健身教練Nick Lower日前在Twitter公開了他苦練的成果，從照片可以見到，赤裸上身的西蒙柏奇，戴着黑色棒球帽，雖然身材消瘦了不少，但上半身全都是結實的肌肉。

西蒙柏奇的私人健身教練Nick Lower日前在Twitter公開了他苦練的成果，赤裸上身的西蒙柏奇雖然身材消瘦了不少，但上身全是結實的肌肉。（網上擷圖）

西蒙柏奇也有分享苦練成果。（網上擷圖）

據了解，西蒙柏奇僅用了6個月的時間就成功練出這效果，而身高1米78的他，從原本78公斤減至69公斤；體脂率也從百分之12下降到百分之8，相當驚人的訓練。他能在短時間就有如此好效果，連他的私人健身教練Nick Lower也向他表達敬意。

不少影迷都被西蒙柏奇的身材嚇一跳

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西蒙柏奇將續在《職業特工隊》第7及第8集現身。（網上圖片）

雖然目前電影上映日期仍沒有公布，但據外國傳媒《Deadline》指出，電影講述一個富裕又強大的家族創始人突然去世，並為其妻女留下神秘遺產。可是神秘遺產的背後卻暗藏殺機，而背後陰謀即將被揭開，妻女的生命危在旦夕。電影將由《喋血雙紅》（Terminal）導演Vaughn Stein執導，Matthew Kennedy編劇；並由西蒙柏奇、《守護有心人》Lily Collins聯合主演。