【香港國際電影節】《沉默的證人》成開幕電影　230部作品參展

第43屆香港國際電影節將於3月18日至4月1日舉行，一連15日的電影節將為影迷帶來來自63個國家及地區，超過230部電影，當中64部是世界、國際或亞洲首映。而由荷里活動作導演雷尼哈林執導；張家輝及任賢齊主演的《沉默的證人》成為今屆電影節開幕電影；而閉幕電影則是剛獲柏林影展評審團大獎，由法國著名導演法蘭索瓦奧桑執導的《以恩寵之名》。

第43屆香港國際電影節的焦點影人是「大哥大」洪金寶。

香港國際電影節協會早前舉行記者會，公布第43屆電影節完整片目。今屆電影節以「Colours in the Dark（黑暗中的色彩）」為創作主題，大會希望借此主題引領觀眾走進戲院，重新體驗在黑暗中欣賞電影的感受。而今屆的焦點影人是在華語影壇分量十足的洪金寶，電影節特意向這位電影宗師致敬，精心挑選洪金寶十部名作，並出版專題特刊，與影迷回顧他輝煌的成就。大哥大還會出席香港名家講座，與觀眾分享交流，影迷萬勿錯過千載難逢的機會。

勇奪柏林影展評審團大獎，並由法國著名導演法蘭索瓦奧桑執導的《以恩寵之名》是今屆香港國際電影節閉幕電影。（劇照）

除了洪金寶外，兩奪奧斯卡最佳外語片殊榮的伊朗大師阿斯加法哈迪及南韓名導李滄東將近距離跟香港觀眾見面。前者帶來康城影展開幕作《人盡皆知》首次蒞臨電影節，而後者將攜全新修復的經典作《薄荷糖》及得獎作《燒失樂園》再度訪港。另外，內地著名電影導演兼演員的姜文，再次帶來「北洋三部曲」的終章《邪不壓正》訪港，跟觀眾交流電影拍攝的心得。其他出席的電影人還包括剛在柏林影展奪得最佳導演銀熊獎的安祖拉雪娜歷，紀錄片大導維德利明斯奇以及台灣名導蔡明亮等。

《八個女人一台戲》將在電影節舉行首映，電影由鄭秀文、梁詠琪等主演。（劇照）

另外，多部電影作品亦將在電影節舉行首映，當中包括關錦鵬執導；鄭秀文、梁詠琪等主演的《八個女人一台戲》、剛獲柏林影展最佳電影金熊獎，由以色列導演拿達夫拉比特執導的《字旅巴黎》及由彼得積遜以3D數碼技術重現一戰真實歷史的《不老的戰跡》。

《淘金殺手》將會在第43屆香港國際電影節上映，而導演名導積克奧迪雅也將親臨香港與影迷會面。（劇照）

電影節今年繼續與不同國合作，為觀眾呈獻不同主題的電影。與韓國電影振興委員會推出名為「韓國電影一百年」專輯，精選共十部經典及全新影片，重溫南韓電影從黃金時代到當代的輝煌成就；與法國駐港澳總領事館及UniFrance合作「法國之夜」，憑《淘金殺手》勇奪威尼斯影展最佳導演的法國名導積克奧迪雅也將親臨香港與影迷會面；而加拿大電影《人類世：誰主地球》將在電影節舉行亞洲首映。

康城金棕櫚獎得主《我是古巴》是其中一部經典復修的電影作品。（劇照）

最後，大會還選出六部經典作品，重新修復。當中包括由寇比力克執導科幻經典《2001太空漫遊》、由意大利大師貝托魯奇執導；羅拔狄尼路主演的《1900》、康城金棕櫚獎得主《我是古巴》、戰爭愛情的默片經典《七重天》、丹麥大師卡爾德萊葉的名作《諾言》及第36屆電影節致敬導演川島雄三執導的《雁之寺》。