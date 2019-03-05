眼紅《羅馬》奧斯卡有獎攞？名導史提芬史匹堡開聲趕絕Netflix戲

Netflix電影《羅馬》（Roma）在奧斯卡徹底發光發熱，拿下最佳導演、最佳外語片等3項大獎，但這似乎讓堅持電影藝術的導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）睇唔過眼。作為影藝學院董事會成員之一，史匹堡正式向大會提議考慮修法，排除串流媒體電影與一般院線電影共同競爭，而他的製片公司Amblin Entertainment發言人也向外媒Indiewire證實此事，希望優先在串流平台發布的電影，必須與院線電影有所區別。

史提芬史匹堡早於2018年就提過相關想法，並認為這一類投入電視格式的電影，應該要報名艾美獎。他也認為這些電影，為了爭取獎項參賽資格，在一些特定電影院上映短短一周，根本沒有資格問鼎奧斯卡。就此，Netflix發言人拒絕回應，但已經引起國外網友激烈討論，串流平台與院線電影的爭論，一定會越來越白熱化。

Netflix見《羅馬》成績咁好，已經劍指下年金像獎，力邀荷李活兩大影帝級人馬羅拔迪尼路（Robert De Niro）與阿爾柏仙奴（Al Pacino）開新戲《The Irishman》，並由金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）掌舵（《The Irishman》拍攝花絮）

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