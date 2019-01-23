【羅馬】Netflix為入圍奧斯卡搏到盡　耗資百萬鋪路令對手眼紅

Netflix今年或許有機會能藉《羅馬》（Roma）拿下一座奧斯卡金像獎，為了讓這一切更有可能發生，他們在這個獎季中，必須要先砸下比其他競爭對手更多的重本，來宣傳這部擁有極大奪金呼聲，黑白色調的寫實佳片。

《羅馬》於影評網站爛番茄評分奪得96%的新鮮度。（截圖）

在電影內容的呈現上，Netflix向來都相當樂意投入比其他片商更多的資金。光是今年，他們的相關花費就可能將會高達120億美金。但身為全球規模最大的影音串流平台，他們也不需要擔心旗下電影的票房表現。那他們要擔心什麼呢？當然就是旗下作品是否能受到各大獎項的肯定。為此，他們當然也願意放手耗資來達成目標。

以Alfonso Cuaron親身經歷而成的《羅馬》

備受好評的劇情電影《羅馬》為導演Alfonso Cuaron的全新作品，這位導演過去在荷里活的電影作品都受到不少粉絲崇拜，而《羅馬》更是最受今年獎季青睞的作品之一。這也讓不少觀眾預期本片將在今年奧斯卡金像獎中入圍包含「最佳影片」等多項大獎。

《羅馬》劇照

雖然論幕後最大功臣，毫無疑問當然是Alfonso Cuaron導演為本片帶來的優秀品質，但Netflix為本片的付出也功不可沒。以下為相關的公關人員對此發表的回應：

Netflix所付出的不止比一般片商多「一點點」。他們花費了比其他片商多上數百萬美元的宣傳金費。

《羅馬》劇照

最好的例子可以從這個消息看出：據傳 Netflix 在宣傳《羅馬》所花費的相關費用，是繼《社交網絡》（The Social Network）以來最高的案例，而當時該片的宣傳費用為2,500萬美元。看到Netflix願意為一部「無法透過票房來獲得收益的電影」花費如此高昂的宣傳費用，這真是非常驚人。重點是歷年來要讓一部「黑白外語劇情片」獲得影藝學院的肯定，絕對是一件極為困難的事。

Netflix大動作宣傳竟被嫌「太刺眼」？

在今年金球獎開獎之前，Netflix曾以Yalitza Aparicio的名義，也就是主演《羅馬》的墨西哥裔女演員，寄出一封封附有墨西哥黑朱古力的信函給相關投票人；除此之外，他們還寄出一本羅馬咖啡桌的書籍，以及由Alfonso Cuaron親筆簽名的《羅馬》簽名海報；而根據收件人的偏好，這些海報還分別裱框或是捲筒寄送。

《羅馬》劇照

Netflix還在荷里活片廠中，依電影場景設計了一場可以令人身歷其境的體驗活動，更舉行了一場雞尾酒派對來致敬本片──甚至請來Angelina Jolie主持其中一場派對。更別提他們在廣告宣傳上所花費的資金，這包含了在CBS頻道週日早晨買下了長達兩分鐘的廣告，據傳光是這個廣告就要價17萬美金。

《羅馬》劇照

某位公關人員透露，Netflix如此強推自家作品的意志，以及花錢不手軟的態度，已經讓某些對手片商感到嫉妒：「Netflix因為某些人的嫉妒引來了一些壞名聲。那些片商資金財力上已大不如前，但如果他們真有錢可以砸的話，他們也絕不會手軟，但Netflix目前就是有錢。很明顯的，Ted Sarandos真的很希望本片能夠入圍，我並不怪他，他們已經為此付出了一切；Harvey Weinstein也曾付出他的一切，而其他片商在有錢時也會做出類似的事。」

《羅馬》劇照

雖然Harvey Weinstein在大量性侵醜聞爆發後，已經遭到荷里活業界驅逐，但過去他也是許多獲獎電影的幕後推手；Netflix高層Ted Sarandos也希望自己能在自己公司中達到類似的成效。就在去年，由Netflix發行的《Mudbound》一舉入圍了四項奧斯卡金像獎相關獎項，但最後卻空手而歸。

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+ 5 + 4 + 3

今年奧斯卡金像獎頒獎典禮將在2月24日舉行，《羅馬》是否將能為Netflix一雪前恥？相信我們很快就會知道了。

《羅馬》現正於Netflix平台播映中。

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