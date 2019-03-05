【入鐵籠】馬志威參考前UFC冠軍Conor McGregor　演出最招積神態

港產片《入鐵籠》由梁鴻華監製、陳翊恆導演，林耀聲、馬志威、楊柳青、葛民輝、元秋等人主演，電影將於本月21日上映，今日官方發表首條製作花絮。《入鐵籠》是繼《激戰》後，再以MMA格鬥為主的電影，主角馬志威（Edward）和林耀聲戲內打到拳拳到肉，戲外集中訓練，今次在花絮入面就可以再睇埋佢哋背後拍攝的辛酸。

林耀聲和馬志威為了拍《入鐵籠》都落了極大苦功。（劇照）

向前UFC羽量級冠軍Conor McGregor學習

上一次林耀聲向MMA拳手山本德郁借鏡，馬志威則落力參考前UFC羽量級冠軍及前UFC輕量級冠軍Conor McGregor，他曾刷新UFC史上最快取勝紀錄，僅用13秒便擊倒了已經十年不敗的巴西國寶 Jose Aldo，取得了2015年UFC羽量級冠軍。

馬志威在接受訪問時：「記得有一場決鬥，導演要求我囂張一點，於是參考了Conor McGregor，拍出來大家都話好『招積』。但我喺電影入面唔單止參考了Conor McGregor比賽一面，更想話俾觀眾知，佢在台上的『招積』，在台下做咗好多賽前準備功夫。對於我來說，無論係增磅定減磅，同埋賽前過磅脫水，都係好考意志去完成。」

Conor McGregor台上台下一樣招積，把口都極Mean！（網上圖片）

馬志威每日都係高強度訓練。（劇照）

馬志威：成世仔都未試過咁辛苦

馬志威在戲中飾演一名業餘拳手，有連勝49場的職業拳賽記錄，其實他跟林耀聲一樣，由接拍到正式拍攝只有一個多月時間，「所以我每星期操6日，每次6小時，會先做重量訓練，做十幾組，Sit Up同掌上壓一日keep住都做200幾下，之後先再練綜合格鬥動作；每日飲食又要非常清淡，無啖好食。」

林耀聲跟馬志威在片場就是討論飯盒煮成點。（影片截圖）

在花絮片段中，拍到兩人正在食飯盒，林耀聲就笑說：「睇吓我大佬食啲咩？」馬志威聽畢隨即離開鏡頭，事關林耀聲的飯盒似是外賣兼有肉食，但馬志威的卻是自帶飯盒，除了清晰見到西蘭花外，都是白肉，馬志威：「每日去到現場嘅飯盒都係烚雞肉及烚菜，同阿聲〈林耀聲〉嘅主要話題都是圍繞當日嘅雞同菜煮成點；呢段時期都好辛苦，所以都有試過頂唔順，偷食少少朱古力。」同時都令馬志威忍不住講：「成世仔都未試過咁辛苦！」

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