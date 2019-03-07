【飆風特警】孔曉振孖柳俊烈　揸「頭文字D　AE86」力追曹政奭

韓國電影《飆風特警》（韓文：뺑반）由韓劇女王孔曉振、《毒戰寒流》柳俊烈、《我的麻煩大佬》曹政奭、廉晶雅、全慧珍、SHINee成員Key（金起範）等人主演，今次是孔曉振和曹政奭繼《嫉妒的化身》後，再次攜手合作，既是Key入伍前最後一套電影作品，更是韓國電影中首部肇事逃逸特遣部飛車追捕逃犯的犯罪娛樂動作片。

《飆風特警》將於3月21日上映。

《飆風特警》講述孔曉振被降職後，加入了「肇事逃逸調查組」，跟天才巡警柳俊烈共同工作，在極度缺乏人力和物力之下，查出了一宗交通肇事逃逸罪犯正是F1賽車手出身的瘋狂犯罪企業家曹政奭，3人就此展開一連串頭腦上的鬥智，以及賽車上的角力。

孔曉振飾演智慧刑警，強烈的個性，多場戲都要跟柳俊烈合作。（劇照）

今次是曹政奭首次飾演反派，劇中的他口吃、性格暴躁加上他的眼神和手勢來演繹，跟平時暖男的他有着巨大反差，相信會令觀眾眼前一亮！在孔曉振和柳俊烈追捕曹政奭時，上演的一幕飛車追逐戲令人看得相當緊張，沒有悶場！

而《飆風特警》角色的世界是根據從撬痕、保險槓碎片、閉路電視等多個微小證據也不會錯過的動作，描繪了專家們查案的密集和堅持的態度， 追逐幾乎沒有證據的案件為內容，充分捉緊觀眾的注意力。

曹政奭飾演的反派猶如黐線佬一樣！（劇照）

《飆風特警》在汽車動作場面上，下了很大的功夫，除了請來真際F1賽車手參與賽車場面的拍攝外，前後用了4個月進行道路勘察和探索，在仁川、靈巖、烏山、釜山和華城等地，加入了近40次的汽車動作場面拍攝，更在靈巖的真實F1競技場取景。

戲內賽車場面為求逼真，前期和正式拍攝都投放了不少資源和時間。（劇照）

另外值得留意的時，曹政奭用的「Buster」是進口的一款高性能的Muscle Car型號，帶來陽剛和強烈的感覺，同時為他的愛車。而柳俊烈所做的汽車被改造成貌似「AE86」，正是汽車漫畫和遊戲都十分有名的《頭文字D》中標誌性型號。由於戲中柳俊烈和曹政奭有一幕非常緊張的追逐戲，兩人在沒有拍攝的日子會用實際拍攝使用的車輛來練習，運行F3機練習賽車，就連真正車手也感嘆他的能力！

柳俊烈駕駛的「豐田86」，在追逐曹政奭時大派用場！（網上圖片）

柳俊烈的演技一次比一次成熟，果然是實力派演員。（劇照）

Key輕鬆Carry這個破格紅色平頭，佢仲喺戲入面爆粗添！（劇照）

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《飆風特警》預告