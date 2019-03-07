【黑寡婦】「妙麗」愛瑪屈臣或演奸角　網民：兩個女神唔知點揀

Marvel女超級英雄「黑寡婦」（Black Widow）的獨立電影開拍在即，不過除了女主角施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）確定出演外，暫未有其他選角消息。但近日有外媒報道，「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）為奸角的大熱人選，兩大荷里活女神同場較勁，真係「未出發、先興奮」！

除《哈利波特》系列外，愛瑪屈臣甚少演動作場面，假若她加盟《黑寡婦》的話，應該可以打餐飽。

早前有外媒聲稱獲得《黑寡婦》電影的相關角色消息，指Marvel Studios在招募6個角色，當中包括兩名跟黑寡婦份屬同期、年齡為20代末至30出頭的特工，其中一位的簡介為：「一個被封為『女占士邦』的好勁抽女性角色」，而另一位則是來自非洲或中東或東印度的男性。

回顧女神Emma Watson靚絕造型

+ 21 + 20 + 19

此外仲有兩名50至60歲的歐洲男性及女性，而終極奸角應該是40歲以上的男性及不限種族，原著漫畫中的俄國特工「The Red Guardian」與超級罪犯「Taskmaster」都跟這個設定吻合，而以上所有角色都要求演員通曉幾國語言，以符合專業特工的條件。

左邊定右邊？小編都唔識揀…（Getty Images）

假若愛瑪屈臣加盟的話，相信她好有可能會飾演「女占士邦」，事關占士邦來自英國，而現年29歲的愛瑪會說英語及法語，跟角色設定非常配合。不過，大牌如愛瑪屈臣未必會演二線配角，有可能會為她增加戲份也不定，而跟愛瑪屈臣競爭的對手包括Alice Englert、Dar Zuzovsky及Florence Pugh，相對而言知名度較低。

回顧女神Scarlett Johansson靚絕造型

+ 15 + 14 + 13

雖然暫時未確定愛瑪屈臣會否參與演出，但不少網民均對此消息感到非常興奮，有人留言話：「奸嘅愛瑪屈臣？好誘人喎」、「希望有出浴鏡頭」、「黑寡婦同妙麗，我唔識揀」。