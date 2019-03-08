【入鐵籠】林耀聲一日食6餐增磅為操肌　擂台大戰拍足48小時

電影《入鐵籠》以MMA格鬥運動為題材，林耀聲、馬志威、楊柳青、葛民輝、元秋等主演，陳翊恆導演。繼早前發報馬志威的操肌片段，今日發放第二條製作花絮，並由另一主角林耀聲分享地獄訓練，以及揾命搏的拍攝經歷。 （電影上映日期︰3月21日）

林耀聲在戲中起初打地下拳，相當兇狠。

要增磅先甜後苦

林耀聲由於是瘦底關係，要操肌先要增磅，這正好讓他來個前甜後苦的開始：「我好彩，唔似Edward（馬志威）要食這麼清淡，我需要食好多東西去增磅增肌肉。其實電影拍出來的畫面，都是我同Edward的真實情況，他非常辛苦去減磅、脫水、無啖好食，而我就係一日食足6餐，食雞脾都無問題。」

元秋在戲中演師母，以傳統方法教授戰術。

日頭大隻過夜晚

雖然阿聲要增磅，但要將脂肪變肌肉，又是另一個痛苦過程。「開拍前特訓了一個月，因為我們是講MMA綜合格鬥比賽，所以要學柔術、鎖技及拳擊等技巧，一個月內要學識所有技術之餘，仲要練好身型，都好辛苦，但係一個好好的經歷。」花絮中就見到阿聲不停操練，未埋位就不停仲掌上壓，這是為了拍出來的效果更佳︰「其實每次拍攝前都會狂做掌上壓去谷返啲肌肉出嚟，但因為由朝到晚不停拍，身體太攰，有時去到夜晚我都谷唔到朝早這麼大隻，即刻縮水。」

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未埋位，都keep住做掌上壓，為拍出更好狀態。

呢個身形，算交足功課。

+ 3 + 2

3號風波打到變8號

拍攝《入鐵籠》，過程艱辛，每一日的進程都令他非常難忘：「試過連續打足十日，仲要每場戲都打，最誇張係有一次要拍攝擂台大戰，我同Jason（李宗彥）在鐵籠困獸鬥48小時，當日仲要打風，正正由三號風球拍到八號風球，拍完不知原來拍了這麼久。」除了擂台戲，還有一幕在堤壩樓梯上面做Sit up，那地方有四層樓高，而他就只得一條幼線綁住自己，非常驚險。「原來動作片真係揾命搏㗎！」林耀聲心有餘悸地說。

水壩樓梯做sit up，非常搏命。