【歌舞青春】Zac Efron新歡曝光　女友身型Fit爆仲高過佢

13年前上映的音樂電影《歌舞青春》（High School Musical）當年風靡不少中學生，當中飾演籃球校隊隊長的碩克艾佛朗（Zac Efron）更是一眾女學生的男神，戲中的歌曲更是唱得琅琅上口，而Zac Efron更跟戲中女主演Vanessa Hudgens發展成現實中的情侶，惜於2010年12月初分手。

Zac Efron操得一副好身材，迷暈一眾少女！（網上圖片）

當年Zac Efron和Vanessa Hudgens拍拖，令到不少《歌舞青春》的粉絲非常開心！（網上圖片）

Zac Efron和Vanessa Hudgens分手後，再度傳出戲假情真，跟同樣有出演《沙灘拯救隊》兼大他1歲的Alexandra Daddario拍拖。

Zac Efron拍《沙灘拯救隊》時又跟Alexandra Daddario戲假情真。（劇照）

Alexandra當時更上傳Zac親吻她面頰的合照。（網上圖片）

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有傳丹麥國家游泳選手Sarah Bro是Zac Efron的新歡。（網上圖片）

近日疑似又有Zac Efron的戀情曝光，有指他的新歡正是丹麥國家游泳選手，23歲的Sarah Bro，身高1米77，64kg，曾出戰2016年夏季奧林匹克運動會的女子4 X 100米自由式比賽，可惜不敵澳洲、美國和加拿大等勁旅，只排名在12位。

有指Zac Efron和Sarah Bro結伴去看曲棍球比賽。（網上截圖）

近日Zac Efron和Sarah Bro被拍到一同在洛杉磯看曲棍球比賽，而且兩人同樣有上傳認證照片，兼多謝美國曲棍球球隊LA Kings。除此之外，翌日舉行的UFC 235賽場上，兩人再次被目睹同場現身，而且兩人有傾有講，十分開心，雖然兩人未證實戀情，不過很多粉絲已稱他們為「Zarah」，似乎大力支持兩人走在一起。

作為Sarah Bro國家隊游泳選手，身型非常Fit！（網上圖片）

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