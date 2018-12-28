《水行俠》Jason Momoa自揭黑歷史　為演《沙灘拯救隊》奇招百出

許多演員為了得到夢寐以求的角色，常在許多技能、過往經歷上加油添醋，而「水行俠」Jason Momoa也不例外。他在近日訪問中，被問到過往模特兒經歷一事時，自爆那全是瞎掰出來的。

Jason Momoa日前接受Square Mile訪問時，提及出生於夏威夷的種種背景，被問到是否從模特兒事業起家一事時，他立即回答：「不是，其實是我亂掰出來的！」表明當年在夏威夷時參與《沙灘拯救隊》（《Baywatch》）試鏡時，為了順利被徵選上，與朋友一唱一和捏造曾有模特兒經歷。

Jason Momoa為拍「睇肉」電影大賣青春肉體。（《沙灘拯救隊》劇照）

Jason Momoa自爆：「我到了那裡，等了七個小時終於到了前排。他們說『喔，你必須要有履歷作品。』我回應『好吧，但我沒有。』他們接著說『老兄，你有演過戲嗎？』我回答『沒有。』他們再說『那你走秀過嗎？』我回答『有呀，有，我是個很有名的模特兒。我幫Gucci和LV當過模特兒。』然後我看向一旁的朋友問他『你幫Prada走過秀，對吧？』那朋友回應『對呀，對呀，我們在日本當過模特兒。』我們在現場編造了這些東西出來。」

Jason Momoa於《水行俠》搏命騷肌！點圖欣賞猛男「肉」照▼

他繼續提到，用這些胡言亂語成功後，他遇見了一些經紀人，「他們幫我捏造了一些東西，像是『夏威夷年度模特兒』基本上我們只是拍了張頭像，然後說『嘿！他是年度最佳模特』我們就把它捏造出來了。」

Jason Momoa因《權力遊戲》（《Game of Thrones》）走紅全球後，加入DC擴展宇宙（DCEU）飾演「水行俠」一角，先後在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（《Batman v Superman: Dawn of Justice》）、《正義聯盟》（《Justice League》）中登場，今年推出獨立電影。

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Jason Momoa未來推出作品包括《飢餓遊戲》（《The Hunger Games》）系列電影導演Francis Lawrence執導Apple科幻影集《See》以及《加州大地震》（《San Andreas》）導演Brad Peyton執導的暢銷遊戲改編電影《Just Cause》。

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