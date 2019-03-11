【P風暴】預告揭古天樂惡鬥兩大黑勢力　林家棟、林峯獄中黑吃黑

由林德祿執導、古天樂主演的反貪風暴系列電影今年來到第四集《P風暴》，而演員陣容仍舊強勁。除古天樂外，還有林家棟繼《Z風暴》後強勢回歸，再夥拍林峯及周秀娜等多位首度加盟的演員。 首回預告最大亮點想必是監獄的激戰，有網友看畢預告後指劇情非常引人入勝，期待值爆燈。

首預告開宗明義解釋《P風暴》故事的由來，原來一切源自曹元元入獄後，有及懲教人員包庇他，於是陸志廉化身成囚犯入來查證。（網上擷圖）

首條預告長約1分30秒，直接呈現故事背景，由古天樂飾演的廉政公署調查主任「陸志廉」將以囚犯身份深入懲教署查案，並重遇多位昔日對手，包括由林家棟飾演的前警司黃文彬，他5年前因貪污而被陸志廉拘捕。而今次兩人相遇，前警司也疑似知道陸志廉的目的，指他不是來探望他，並隨即詢問陸Sir是否有新目標。雖然未知兩人再次相遇會否掀起另一番惡鬥，但已經令影迷非常期待兩人如何鬥法。

《P風暴》的惡勢力之一，今集將與古天樂及林家棟鬥智鬥力。（網上擷圖）

雖然未知道黃文彬會否向陸志廉報仇，但從預告可以見到，另一勢力在監獄不斷生事，而這股黑勢力是來自曹元元（林峯 飾）。而曹元元是誰呢？他是一名富二代。因欲奪取新界農地而害死了廖雨萍（周秀娜 飾）的爺爺而被指控入獄。預告有一幕講述曹元元召集獄中手下，指出他們其中一個是內鬼。之後鏡頭一轉，見到有人被餵食蟑螂，而陸志廉被人勒頸毆打並拖行。

由古天樂飾演的廉政公署調查主任「陸志廉」將以囚犯身物份，深入懲教署查案。（網上擷圖）

曹元元雖然是富二代，但不等於他可以在獄中打橫行。最終，他因得罪了黃文彬，遭大刑侍候淋滾水。幸好其手下及時殺到，否則後果不堪設想。兩大勢力隨即在獄中激戰，又隻揪又群毆，最終要出動懲教人員制止。有網民指出，《P風暴》預告中，囚犯與囚犯間互鬥及囚犯與懲教人員的激戰，令人聯想到由周潤發、梁家輝及張耀揚主演的《監獄風雲》。待《P風暴》正式上映時，大家可以多加留意這場監獄戲碼。

陸志廉隻身入懲教署查案，當然吃下不少苦頭。（網上擷圖）

除了監獄混戰外，還有不少槍林彈雨的場景。當中林峯與鄭嘉穎在直昇機打鬥的場面同樣看得令人驚心動魄。難怪不少網民看完首條預告後，都表示十分期待電影上映。

除了監獄混戰外，這場直昇機的戰鬥場面同樣看得令人驚心動魄。（網上擷圖）