【P風暴】古天樂入冊大戰林峯、林家棟　場景逼真程度爆燈

由黃百鳴監製、林德祿執導、古天樂主演的反貪風暴系列電影由《Z風暴》、《S風暴》到去年的《L風暴》一直都大收旺場，《L風暴》內地票房超過4.4億，香港破1600萬。 電影公司「食過返尋味」，新一集《P風暴》將於4月4日上映的，陣容依舊鼎盛，古天樂﹑林家棟﹑張智霖、張繼聰、譚耀文、廖啟智等好戲之人都有份演出，林峯、周秀娜更首度加盟。為了帶給觀眾新鮮感，這次的主要陣地就移師到監獄。

《P風暴》這次陣容依舊鼎盛，古天樂﹑林家棟﹑張智霖、鄭嘉穎等人都有份參演。

《P風暴》今次轉戰監獄，講述古天樂飾演的ICAC高級調查主任陸志廉，為了查案不惜犯事入獄，於獄中面對橫行無忌的地產集團富二代林峯、以及在第一集被他一手拘捕入獄的林家棟。古天樂面對兩大惡勢力，當中一定少不了連場動作場面，一班型男在獄中鬥智鬥力，都咪話唔吸引！

周秀娜與林峯首度加盟，相信會跟其他演員擦出不少火花。

+ 6 + 5 + 4

懲教職員駐場

為了拍攝迫真，場景要似真監獄，戲中的監獄景在香港多個地方搭建，事前古天樂更多次與劇組一起與懲教署開會：「好感謝懲教署，不僅籌備，拍攝時他們都有職員到場，提供專業意見，因為監倉有很多不同的規矩、術語，有什麼可以拍、什麼不能拍，懲教人員和犯人的相處都要仔細了解才可拍攝岀來，要追求真實！」

古天樂感謝懲教署的幫忙，事前給了很多意見幫助劇組籌備，才能有如此迫真的效果。

林家棟：感覺好新鮮

林峯就形容首次踏入片場看到監獄也大開眼界：「我未見識過真實的監獄，但拍攝前上網睇過相片，所以一去到片場會覺得嘩！就是這個感覺！一個真實的監獄，自然就覺得自己是監犯。」 林家棟就表示，最記得一場浴室戲：「當中我們一班犯要拿什麼肥皂、毛巾，懲教署人員全部都有資料給我們，我從未試過做囚犯，所以今次感覺好新鮮。」