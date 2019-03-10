【導演會頒獎禮】 《淪落人》黃秋生奪影帝　感謝老婆多年來容忍

香港電影導演會30周年晚宴暨年度頒獎典禮，於三月十日晚上舉行。大會一共頒發七個獎項，黃秋生憑《淪落人》奪得最佳男主角，秋生在台上分享得獎感受時，都話聽到結果時，打了個冷震。事後他接受訪問，更為自己竟然忘了感謝老婆而慨嘆。

黃秋生憑《淪落人》榮獲香港電影導演會最佳男主角，「在台下聽到結果時都打了個冷震，原來監製陳果在導演會，這樣有勢力嗎？」秋生又指能夠在導演會得到這個獎，覺得不可思議，感到很榮幸及高興。「其實有很多不同種類的導演，能夠有一個導演認同自己，已經好難。導演是全宇宙最難服侍的，所以今次能得獎，得到這麼多導演的認同，算是人生中的很大成就。」

黃秋生笑指導演是全宇宙最難服侍的生物。（葉兆康攝）

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有說話想同特首講！



秋生更表示，難得特首林鄭月娥有出席這個活動，當然要藉此機會跟她說幾句，台下即時反應熱烈，拍爛手掌。「大家竟然這麼大反應？平常我講這些說話，台下多數鴉雀無聲。」而其實秋生是想藉着這機會，多謝政府近年支持電影行業。

秋生接受訪問時都話，「如果一個行業自己夠力量，根本不需要其他單位的幫助，但電影業的確需要支持，尤其是行業裡年輕的一輩。」他又感謝政府撥了更多資源給電影發展基金，撥多了十億，有人指這是幫助發展，但秋生覺得直頭是給電影業重生的機會。

黃秋生憑《淪落人》獲得香港電影導演最佳男主角，在台上表示要跟特首林鄭月娥談話，感謝政府近年對電影業的支持。（葉兆康攝）

多年來與太太很少相處



秋生接受訪問時更慨嘆，自己竟然在台上忘了多謝一個人，那位就他的太太。「忘了多謝太太，這些年來很感謝她對我的容忍。經常不回家、失蹤，創作角色時的情緒等等，真的難為了家嫂！」秋生感慨自己一直工作忙碌，經常忽略另一半，感謝老婆對自己的容忍，被問到是否因工作而很少與太太相處，秋生坦言：「真的沒什麼時間相處。」

黃秋生接受訪問時，感慨竟在台上忘了多謝老婆，感激她多年來的容忍和支持。（葉兆康攝）

而提到這次再獲影帝這殊榮，會否對金像獎加倍有信心？秋生就表示，「見步行步，一切順其自然，自己不會想太多。」他提到上年在金像獎台上分享想法，台下寂靜一片，他也感到害怕，令他有點不敢上台。怎料今天在導演會台上話要跟特首說話，台下又會有如此強烈的反應，笑指香港人是否傻了，他也不會為金像獎的結果預測太多。