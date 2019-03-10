【導演會頒獎禮】完整得獎名單　黃秋生、曾美慧孜奪影帝影后

香港電影導演會30周年晚宴暨年度頒獎禮今日（10日）舉行，劉偉強、張婉婷、惠英紅、黃秋生、陳柏霖、方中信、姜皓文、李燦森、林家棟、任賢齊、蔡卓妍、許瑋甯等藝人都有出席「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」，現場星光熠熠。 導演會頒獎禮一向被視為金像獎指標之一，因為導演會成員跟金像獎選委相當接近。而上年第12屆導演會頒獎禮的命中率相當不俗。在與金像獎有關的6個獎項中，包括最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳新演員及新晉導演，導演會成功「預測」4大獎項得主，只有最佳導演及最佳新演員與金像獎不同。未知今年導演會頒獎禮的得主能否在下月舉行的金像獎再下一城，大家拭目以待！

《淪落人》黃秋生成為香港電影導演會最佳男主角得主。（劇照）

頒獎禮上，黃秋生憑《淪落人》獲得最佳男主角，在台上表示能得到一班導演的賞識，是很難得的事，所以這次得獎尤其興奮。特首林鄭月娥亦有出是次活動，秋生在台上指趁特首在場，有說話要講，台下嘉賓聞言就拍爛手掌，秋生表示很感謝政府近年給了很多支持電影業。而《三夫》的女主角曾美慧孜就獲頒最佳女主角，曾美慧孜在台上表示自己原本預備了粵語的講詞，但太緊張忘記了。

《淪落人》黃秋生及Crisel Consunji在香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮上，分別奪得最佳男主角及最佳新演員。（劇照）

歷年來導演會頒獎禮都算是香港電影金像獎的指標，如在去年舉行的第12屆導演會頒獎禮，導演會成功預測最佳電影（《明月幾時有》）、最佳男主角（古天樂《殺破狼·貪狼》）、最佳女主角（鄧麗欣《空手道》、毛舜筠《黃金花》）及新晉導演獎（彭秀慧《29+1》）。

至於在前年舉行的第11屆導演會頒獎禮，導演會同樣成功預測，最佳電影（《樹大招風》）、最佳男主角（林家棟《樹大招風》）、最佳女主角（惠英紅《幸運是我》）、最佳新演員（胡子彤《點五步》）及新晉導演獎（黃進《一念無明》）等5個獎項。

而在第10屆導演會頒獎禮中，同樣成功預測5大獎項得主，當中包括最佳導演（徐克《智取威虎山》）、最佳男主角（郭富城《踏血尋梅》）、最佳女主角（春夏《踏血尋梅》）、最佳新演員（白只《踏血尋梅》）及新晉導演獎（許誠毅《捉妖記》）。未知下月舉行的金像獎會否出現類似的結局，大家拭目以待！

「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」得獎名單：

最佳導演︰莊文強《無雙》

最佳電影︰《無雙》

最佳男主角︰黃秋生

最佳女主角：曾美慧孜

最佳新演員︰Crisel Consunji

新晉導演︰陳小娟

榮譽大獎︰林嶺東

執委會特別獎︰《水底行走的人》