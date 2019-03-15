王家衛獲編劇家協會榮譽大獎　帶埋手稿亮相：證明我拍戲係有劇本

《香港電影編劇家協會》春茗2019今日舉行，同場更頒發最住角色演繹獎男女主角，推薦劇本以及榮譽大獎，而今年榮譽大獎就由王家衛奪得。

榮譽大獎由編劇家協會主席莊澄頒發，上年得獎者是倪匡，今年的得獎者是王家衛導演。莊澄形容不少導演都能拍出一部經典，但能夠將每部電影都拍成經典的，就只有王家衛。莊澄：「他可稱為編劇界畢加索，大家經常說他慢工出細貨，其實他曾經一年寫3個劇本，最快一次更是兩星期便寫好。」

王家衛榮獲編劇家協會榮譽大獎。（葉志明攝）

王家衛在台上致詞時，首先要多謝自己支筆，因為它不會冇電、不會漏電，隨後便感謝太太和兒子：「他們經常得到我個人，但得不到我個心，有時食食吓飯眼定定，就知我在諗嘢，好多謝他們容忍我諗嘢個樣。」此外王家衛更特別在台上為自己澄清：「成日話我冇劇本，我今日特別帶來劇本原稿，這些都是我一筆一劃親手寫的。」

王家衛特別將劇本手稿帶到現場，證明自己是有劇本的，當中包括《重慶森林》。（葉志明攝）

問到那部劇本能夠兩星期內完成，王家衛指是《重慶森林》。「當時好趕急，拍攝都是兩星期時間。我平時最愛在多人的地方創作，愈人多愈好，coffee shop、酒吧、茶餐廳，所以要多謝不少招呼過我的侍應，我叫凍檸茶亦由多甜飲到今日要走甜。」而王導正在籌備的劇本亦是以上海作背景，希望很快完成。

王家衛今日跟太太出席春茗。（葉志明攝）