【葉問4】宇宙最強甄子丹衝出亞洲　新預告曝光與美軍對打

提起甄子丹，第一時間想到的一定是《葉問》系列電影，不經不覺電影已來到第4集，由黃金三角組合黃百鳴、葉偉信、甄子丹的功夫動作電影《葉問4》，早前遠赴英國、上海等地取景。等了這麼久，這部全球期待的港產動作電影，終於有最新預告出爐。

甄子丹主演的《葉問》系列電影一直叫好叫座，監製黃百鳴、導演葉偉信和甄子丹這個金牌組合可說是合作無間。（劇照）

十年經典，宗師回歸！電影《葉問》系列，很可能是近10年來，最受歡迎的港產片之一，連西方國家的觀眾都趨之若驁。電影拍到第四集，在最新預告中，可見有不少過往3集的回顧片段。由甄子丹飾演的葉問在預告中提到，「我是一個練武之人，遇到不公義的事情，一定要站出來。」鏡頭一轉就回顧過去電影系列的精彩場面，相信影迷看着片段，真的所有回憶都返晒嚟。

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《葉問4》預告中提到，希望用中國武術去改變外國人對華人的偏見。（劇照）

據知《葉問4》在上海及英國拍攝4個月，新預告後段見到葉問不只打到去外國，更跟美軍對打，相信大家會看得熱血沸騰。除了上述金牌組合，當然也不少得第三集加盟的動作導演袁和平。上集略略提到葉問收李小龍為徒的經過，但戲分並不多。這次《葉問4》最新預告及劇照曝光，可見飾演李小龍的陳國坤都有獨立劇照，相信在第4集會交代更多李小龍的故事。

《葉問3》飾演李小龍的陳國坤亮相時間不多，但相信在第4集戲份會大增。（劇照）

《葉問》系列一直叫好叫座，早前甄子丹曾經感觸地說：「好難得有部電影可以走到第四集，回想拍第一集時，有些人不但不看好，更問我為什麼要拍葉問，看到今日電影同角色的成功，觀眾的認同好開心。」