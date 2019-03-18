古天樂演新版《風雲》要角　前作主演鄭伊健郭富城有得留低？

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「2019影視博覽」昨日（18/3）在灣仔會展覽中心舉行，不少藝人都在會上為即將開拍、上映的電影大肆宣傳，不過亦有不少電影相對低調，只放了一張海報在場，例如天下一製作的電影《風雲》，相信是同系列的第三輯。

雖然得張海報，但當中已經包含了好多驚喜，例如同時擔任監製及導演的，竟然是《風雲》的漫畫原作者、人稱「馬Sir」的馬榮成！擔心馬Sir初次執導未夠經驗？唔緊要，電影還有兩位聯合導演，一位是拍過《狂獸》的李子俊，另一位是李光耀，相信他們能夠與馬Sir擦出火花。

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古天樂旗下的天下一電影即將開拍新版《風雲》！（陳順禎攝）

古天樂都會飾演其中一角？沒錯，他便是海報上出現、《風雲》世界裏面最強反派──帝釋天，而他接受傳媒訪問時，便確認新一輯《風雲》將於今年9月開拍：「自細睇《風雲》漫畫，自己好鍾意個故仔。可以同作者合作，好榮幸。馬Sir做導演係新嘗試，因為佢最清楚個故事，而且有兩個出色導演會喺現場協助佢，真係好期待。」

至於之前分別飾演聶風和步驚雲的鄭伊健和郭富城？據知，他們很有機會會在新作中亮相！

點擊下圖觀看《風雲：雄霸天下》精彩畫面：

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