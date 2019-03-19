【影視博覽】《掃毒2》苗僑偉自嘲影壇新人　跟古天樂劉德華學嘢

由邱禮濤執導；古天樂、劉德華、苗僑偉及林嘉欣主演的《掃毒2天地對決》今日在影視博覽上公開首條預告片。從預告中可以見到，三位男主角將會有一番龍爭虎鬥。

苗僑偉今日出席《掃毒2》電影發布會活動。（梁碧玲 攝）

在《掃毒2》中飾演緝毒總警司林正風的苗僑偉接受《香港01》訪問時表示，今次是他相隔約12年後，再次與劉德華合作：「我同華仔繼《兄弟》之後再合作，當然非常期待。」他續指出，由訓練班開始至今，每次合作都十分奇妙：「每次同佢合作嘅緊張又開心，所以今次同佢拍《掃毒2》係開心及興奮。」

苗僑偉指電影最大挑戰竟然是跟劉德華及古天樂合作。（梁碧玲 攝）

與古天樂首次合作

至於另一拍檔則是與他首次合作的古天樂，雖然兩人是首次合作，但三哥對古天樂讚不絕口：「古仔係我一個非常欣賞的演員，每部戲佢都好認真去做。」三哥續指出，看著古天樂出道至現在，見到他愈來愈成熟。到今次有幸與他一同拍攝，三哥自然對古天樂有讚無彈：「同佢做對手戲，覺得佢真係好專業。」

苗僑偉自嘲是影壇新人。（梁碧玲 攝）

除此之外，最令三哥敬佩的莫過於每次見到古天樂，他都跟三哥說剛完成上一組拍攝。最厲害的就是拍攝完《掃毒2》後，還有第三組電影要拍：「拍完我哋依到，佢又話要去深圳拍另一組戲。」雖然這麼密的行程，但三哥卻指出從來不覺得他感到倦意：「每一個鏡頭拍完，佢唔係走去休息或瞓覺，而喺坐係熒幕前，看看導演有什麼意見或可以改進的地方。」所以三哥都忍不住再三稱讚古天樂：「佢真係做到一個非常專業的演員。」

相隔12年，苗僑偉再次與劉德華合作拍電影。（梁碧玲 攝）

三哥自嘲影壇新人

最後問到拍攝《掃毒2》的挑戰，三哥指動作戲主要都是追逐及開槍場面，未算非常危險。最難的是要跟兩位影帝做對手戲：「我係影壇新人，我嚟同佢哋學嘢，唔多唔少都有啲緊張。」無論如何，相信今次最中得益者就是影迷，因為可以在同一部電影，見盡三位型男。