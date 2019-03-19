【我們永不言棄】韓庚捱千拳輯錄300拳 　周顯揚要求全程打真軍

由金像獎得獎導演周顯揚執導，杜緻朗監製，韓國人氣男團Super Junior前成員韓庚、黑哥姜皓文、李詩穎及小妹妹蔡書靈演出的勵志拳擊電影《我們永不言棄》，昨日（18）在「香港國際影視展」公開預告片，一眾主角亦有出席宣傳活動。

韓庚打拳之餘更要捱打，只是臉上就已被打過千拳。（影片截圖）

周導一早揚言這部戲一定要真，正如俗語所講「打真軍」，所以飾演拳手的韓庚在拍攝前花了四個月接受訓練，為了拍攝出最佳、最真的效果，所有鏡頭都是由韓庚親身上陣，零替身。

周導表示：「在韓庚真正確定接下這部戲之前、我有約他出來詳談過，確定他明白要真打的目的，而且據後期統計，韓庚的臉上被打了過千拳，剪接後輯錄於電影中的更有超級300拳。」這可謂是一部集合血、汗、淚的電影！

韓庚為拍《我們永不言棄》在拍攝前花了四個月接受訓練，練出一副好身材。（影片截圖）

而當講到拳戲時，韓庚說：「捱打的確很辛苦，拳手出拳很快，就是會反應不過來，拳已經來了，但我還是想自己上場，挑戰自己極限！」

《我們永不言棄》是一套極具鼓勵性質的電影，講述由韓庚飾演的周始是一名刑滿出獄的過氣拳王，由於無法彌補對亡妻和孤女的傷害，決意選擇做個好爸爸，婉拒了舊隊友的復出邀請。奈何周始愛女突發惡疾，唯一能做的只有「身教」鼓勵愛女，同時為了重奪拳王寶座和鼓勵女兒抵抗病魔，抱着不放棄的精神面對逆境，以36歲之運動員高齡重踏擂台，跟「怪物」世界拳王「決一死戰」。

韓庚在戲中的角色，為了鼓勵女兒，下定決心以36歲運動員高齡重踏擂台。（電影公司提供）

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