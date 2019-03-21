【飆風特警．專訪】柳俊烈飛車戲無難度　想在香港大顯身手拍電影

韓國男演員柳俊烈自出演《請回答1988》後人氣高企，雖然劇內「輸」給小鮮肉朴寶劍，但劇外卻跟惠利結成男女朋友，早前柳俊烈在韓國宣傳《飆風特警》時更表示：「正在和惠利好好交往中。」非常甜蜜！上星期柳俊烈更親身來到香港出席《飆風特警》宣傳活動，跟粉絲們見面以及接受訪問。

自《製作人》後，柳俊烈再次跟孔曉振同框演出，他本人都表示非常 幸福，更是很好的回憶。（葉志明 攝）

初起步仍努力學習中

柳俊烈近年集中火力在電影方面，《毒戰寒流》、《飆風特警》、《錢》、《戰鬥》等等都是這兩年推出的作品，而他在《毒戰寒流》和《飆風特警》中皆飾演天才犯罪者，問到他對哪一個角色印象較為深刻時，他笑指：「這是問我喜歡媽媽還是爸爸的感覺啊……我兩個角色都很喜歡，因為各有各的特色。」其後問到跟兩位前輩孔曉振和曹政奭合作感受如何，他：「兩位本來就是大明星，也當了很長時間的演員，而我還是初起步，有很多向跟他們學習的地方。」

柳俊烈沒有特意擠出時間去學車，但就在拍時，特投替身演員先示範一次，然後就讓我自己發揮，我們通常都是這樣拍攝。（葉志明 攝）

親身上陣拍飛車戲

另外講到在《飆風特警》中，有很不少飛車場場面，問及哪一部份最難時，他指：「飛車是我們電影其中一個特徵，其實車已經包含了演員的感情，大部份揸車的場面都是由我們親身上陣，這部份對我來說較為印象深刻，覺得在畫面上有好好傳達出來，感到很開心。另外講到特別努力部份的話，應該是不停向特投替身演員學習揸車，在學習和拍戲中相互交替，感到很有趣。」

雖然孔曉振和曹政奭曾提過粗口罵戲令他們感到尷尬，柳俊烈卻指他自己沒有這個困惑，反而拍得很開心，但因為車的特技戲較為危險，在這部份方面會較為小心。（葉志明 攝）

有機會想在香港拍電影

自柳俊烈出演過不同電影，不少前輩和有指你是位非常有潛力的演員，自己有何想法時，他本來十分正經：「想將這樣的潛力在香港大顯身手！」不過他扮正經不夠半秒就即時自己爆笑，更指有機會的話很想來香港拍電影，當然也很想跟周潤發、梁朝偉或成龍等人合作一次！

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