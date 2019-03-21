首部取材自韓國2014年「世越號海難」遺屬故事的電影《沒有你的生日》，日前於首爾龍山舉行媒體試映會，導演李鐘言與男女主角薛耿求、全度妍出席映前記者會，李鐘言導演表示，「這是從痛苦中重生的電影，這是一部能產生力量的電影」。

世越號事件發生後，詩人們寫詩，小說家寫小說，歌手們唱歌來悼念。我們是做電影的人，為什麼沒有電影？苦惱了一週後，決定參與這部電影。希望為遺屬們應援打氣的作品。 《沒有你的生日》男主角薛耿求

薛耿求、全度妍兩位韓國影壇帝后級人馬，遇上《沒有你的生日》的世越號海難遺屬的角色時依然無限感觸（《沒有你的生日》官方宣傳海報）

薛耿求表示下戲後也常常因入戲太深，而淚流不止。全度妍亦說，「我也曾經與薛耿求一樣苦惱，因為這個悲傷太沉重了。但這是個真誠的故事，要活下去的人們的故事，所以鼓起了勇氣選擇接拍。」

故事簡介：一對平凡夫妻正日與順南，因「世越號」意外事件失去了唯一的兒子，陷入生不如死的喪子之痛中。可他們也從悲痛中力圖重生，為兒子舉行了紀念生日會，他們與親友相聚一刻，為了緬懷，也為了送給彼此最寶貴的回憶禮物…

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薛耿求接連在兩片中挑戰飾演喪子之痛的父親。被媒體問及為何總是挑選這麼困難的作品，薛耿求表示「可能這是我的命，我也不知道好像困難的電影都會來到我這邊。」另外他也表示「即將上映的兩部電影中我都經歷了喪子之痛，但電影表現出來的氛圍卻截然不同。」薛耿求在拍攝《偶像》時，接到了《沒有你的生日》的拍攝提案，他調整行程後，拍完《偶像》後僅一個月，便立即接演《沒有你的生日》。而一個月內接連兩部主演作品在韓國上映，也是薛耿求從影25年來的第一次。

李鐘言曾在2015年做義工，幫助世越號死者家屬，他拍攝這部電影是為了「比起特殊事件，更想集中於透過真實的採訪取材，來描繪出遺屬們的現實生活與情感。」（《沒有你的生日》劇照）

映後媒體與網路口碑一面倒，全面淚崩，大讚《沒有你的生日》「最不好拍、最敏感題材，最常見的故事，但就是如此打動人心，深深共鳴」、「看到結局，眼淚完全停不下來」、「比任何電影都還要細膩與真實」、「真的是一部用真心製作的電影」、「充滿真實勇氣的電影」、「處處充滿真誠」、「薛耿求與全度妍的演技實在扣人心弦」、「平易近人，沒有任何的刻意做作，卻讓人淚崩」、「讓人聯想到李濬益導演的『希望：為愛重生』」。今日更公布了兩段幕後花絮，揭開《沒有你的生日》的製作秘密。

韓國媒體試映會時，導演李鐘言表示「比起特殊事件，更想集中於透過真實的採訪取材，來描繪出遺屬們的現實生活與情感。」導演李鐘言2015年到了安山進行志工服務，參與了許多「世越號」相關服務活動，身體力行的協助死者家屬，因而接觸了不少失去子女的家長，希望借拍攝《沒有你的生日》，為遺屬們帶來一點安慰。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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